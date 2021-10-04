Стало відомо, скільки кандидати в мери Харкова платитимуть за телевізійну агітацію

Одна секунда політичної реклами на каналі «1+1» коштуватиме кандидатові 5773 грн

Найдорожчою телевізійною рекламою для кандидатів у міські голови Харкова будуть ролики на телеканалі «1+1» – за 30-секундний ролик доведеться сплатити 173 тис. грн (5773 грн за секунду). Про це повідомляє рух «Чесно».

Ціна політичної реклами на українських телеканалах залежить від часового проміжку, а також дня тижня.

Окрім «1+1», найвищі ціни за рекламу встановили канали «Україна» та «Інтер/Інтер+». Найвища ціна у прайм-таймі: з 19:00 до 22:00. Найнижча – вночі.

Регіональний телеканал «ПРАВО А/ТВК» також варіює ціни в залежності від тривалості відеоролику, але пропонує не просто короткі відеоролики, а цілі програми. Реклама до трьох хвилин з сьомої ранку до 12:00 коштуватиме 500 грн за одну хвилину. А реклама до 30 хвилин з шостої до десятої ранку на цьому телеканалі обійдеться у 240 грн за хвилину.

Нагадаємо, на 31 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). У Харкові цього дня обиратимуть міського голову.

Також на виборців у 14 регіонах України очікують повторні вибори депутатів місцевих рад, рішення про проведення яких прийняли відповідні територіальні виборчі комісії.

Нагадаємо також, «Слуга народу» відмовилася від участі у виборах мера Харкова.

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