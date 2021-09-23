Вибори мера Харкова: документи вже подали п'ятеро кандидатів

Одним з перших подав документи Михайло Добкін

На пост мера Харкова вже подали документи на реєстрацію п'ятеро кандидатів. Про це «Укрінформу» повідомили у міській територіальній виборчій комісії.

«Станом на сьогодні протягом двох останніх днів документи на реєстрацію як кандидати на виборах мера Харкова подали депутат Харківської міської ради від «Партії Шарія» Володимир Плетньов, ексдепутат Харківської міської ради, самовисуванець Дмитро Маринин та депутат Харківської обласної ради від «Опозиційної платформи – За життя» Валерій Говоров», – зазначили у комісії.

Таким чином з 21 вересня документи на реєстрацію у якості кандидатів на виборах мера Харкова подали загалом п'ять кандидатів.

Раніше документи подали лідер харківського осередку «Нацкорпусу» Костянтин Немічев та колишній мер Харкова, самовисуванець Михайло Добкін.

Голова партії «Слуги народу» Олександр Корнієнко зазначив, що політсила не висуватиме свого кандидата на виборах Харківського міського голови. «Члени партії можуть брати участь у виборах як самовисуванці», – повідомив він.

Як відомо, 11 вересня, стартувала кампанія з виборів харківського міського голови. Виборчий процес триватиме до 30 жовтня.

Список кандидатів, які беруть участь у виборах мера Харкова, має бути оприлюднений до 8 жовтня.

Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

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