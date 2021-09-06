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    «Немає сильної кандидатури»: «Слуга народу» відмовилася від участі у виборах мера Харкова

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    Партія монобільшості пропустить харківські вибори&nbsp;&nbsp; - «Немає сильної кандидатури»: «Слуга народу» відмовилася від участі у виборах мера Харкова

    Партія монобільшості пропустить харківські вибори  

    Фото з відкритих джерел

    «Слуги» не будуть підтримувати жодного з кандидатів

    Партія «Слуга народу» не буде висувати кандидата на вибори мера Харкова. Про це після засідання політради «СН» повідомив голова фракції Давид Арахамія.

    «Я спілкувався з харків'янами, то поки ми не будемо нікого висувати, бо немає сильної кандидатури, яка може боротись», – сказав Арахамія.

    У свою чергу, Олександр Корнієнко заявив, що «Слуга народу» з великою ймовірністю не буде нікого висувати та не підтримає жодного з тих, хто вже виявив бажання взяти участь у харківських виборах.

    Він також припустив, що окремі депутати від партії можуть самовисуватись.

    Як відомо, Геннадій Кернес переміг на виборах мера Харкова 25 жовтня 2020 року, перебуваючи на лікуванні в Німеччині. Згодом, 16 грудня, він помер у результаті ускладнень від коронавірусу.

    Після смерті Кернеса секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів. Голосування за нового мера Харкова призначили на 31 жовтня поточного року.

    Нагадаємо, партія «Слуга Народу» висунула кандидатом на довиборах народних депутатів по округу № 197 мера Золотоноші Віталія Войцеховського.

    До слова, «Слуга народу» не розглядає питання відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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    Теги: Харків вибори Геннадій Кернес партія Слуга народу
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    «Немає сильної кандидатури»: «Слуга народу» відмовилася від участі у виборах мера Харкова