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    Хто стане першим віце-спікером? У «Слузі народу» визначилися з головним кандидатом

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    Найбільші шанси посісти крісло Стефанчука у Раді &ndash;&nbsp;у голови партії &laquo;Слуга народу&raquo;&nbsp;Олександра Корнієнка - Хто стане першим віце-спікером? У «Слузі народу» визначилися з головним кандидатом
    Найбільші шанси посісти крісло Стефанчука у Раді – у голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка
    фото: glavcom.ua

    «Я готовий!» – визнав Олександр Корнієнко у розмові з «Главкомом»

    У разі усунення Дмитра Разумкова з посади голови парламенту та призначення на його місце Руслана Стефанчука звільняється місце першого віце-спікера. За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти його після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії Олександра Корнієнка. ‌

    У розмові з «Главкомом» Корнієнко не заперечив свого можливого призначення: «Я людина команди та готовий підсилювати роботу команду, де вирішить команда і президент України. Парламент точно потребує реформ, а такий досвід в інших сферах в нас є».

    Наразі відомо, що відставку Разумкова Рада розгляне вже цього тижня, ймовірно у четвер 7 жовтня.

    Нардепка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук підтвердила інформацію про те, що на посаду спікера розглядають Руслана Стефанчука.

    Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак вони відмовили йому. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

    Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

    2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

    Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

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    Теги: Верховна Рада відставка партія Слуга народу Дмитро Разумков Олександр Корнієнко парламент
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    Хто стане першим віце-спікером? У «Слузі народу» визначилися з головним кандидатом