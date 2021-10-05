«Це було незаконно». Разумков розповів, чи піде до суду через своє звільнення

Разумков: «Я не буду політичні чвари перетворювати в багнюку, якою забризкаю парламент».

Голова Верховної Ради заявив, що не збирається звертатися до суду і не тримається за свою посаду. Про це Разумков зазначив під час брифінгу у ВР.

«Для мене парламент є інституцією, яку не можна паплюжити. Я не буду політичні чвари перетворювати в багнюку, якої забризкаю парламент. Хочуть іти поза законом, хай йдуть…Я не буду звертатися до суду. Якби я хотів всидіти на цій посаді, повірте, я знаю як це зробити. Але посада нічого не варта, якщо ти не розумієш навіщо вона тобі потрібна. Я дуже хотів вірити, що за ці два роки ми парламент знову повернули до парламентської роботи. Мабуть, десь я помилився. Помилився і в людях, і в цінностях, з якими вони йшли. Але я точно не помилився в людях, які нас сюди делегували й обрали. Що з посадою, що без неї, – головне залишатися людиною. З тими цінностями, принципами і обіцянками з якими ми сюди заходили. .. Таких людей в Раді, яким зараз дуже важко, але їх достатньо. І я впевнений, що разом ми зможемо досягнути тих результатів, за якими нас направляли в 19 році в ці стіни», – наголосив Разумков.

Водночас Разумков зауважив, що відкликання з посади голови Верховної ради України було незаконним.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що цього пленарного тижня депутати не зможуть розглянути питання про його відставку. У ході брифінгу він сказав, що за такий короткий період часу неможливо підготувати звіт голови Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може розглянути питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту 7 жовтня. Уже завтра Рада може проголосувати за включення цього питання до порядку денного та визначитися з процедурою його розгляду.

Як відомо, за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера зібрано 190 підписів «Слуг народу».

Нагадаємо, Разумков 4 жовтня запросив парламентарів зі «Слуги народу» на зустріч. Однак, як заявила нардепка Євгенія Кравчук, що спільного засідання фракції з Разумковим не буде. Спікер поставив під сумніви дотримання принципів демократії у фракції «Слуга народу», після того, як йому відмовили у зустрічі з колегами.

Раніше Зеленський нарешті пояснив, чому ображається на Разумкова.

2 жовтня у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деяких моментів програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌