Страховка від голоду: Зеленський пропонує створити організацію експортерів продовольства

Зеленський запропонував превентивно попередити голод у світі

У понеділок, 23 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він розповів про військові злочини Росії в Україні та закликав до об'єднання задля їх припинення.

Президент висловив подяку миру за підтримку, але наголосив, що багатьох втрат можна було б уникнути, якби міжнародне співтовариство прислухалося до України раніше.

Зеленський запропонував превентивно попередити голод у світі, назвавши відповідні інструменти.

«У людства має бути страховка від голоду і Україна готова надати майданчик для діяльності такої організації», – каже він.

Зеленський наголосив, що Україна пропонує світу створити прецедент відновлення країни після війни. Він запросив усі країни взяти участь у цій відбудові.

«Україні потрібно щонайменше 5 млн доларів щомісячно для відновлення після війни», – наголосив Зеленський.

Президент України запропонував зміни до глобальної системи безпеки, виходячи з досвіду, який наша країна отримала під час війни, розв'язаної Росією.

По закінченню виступу Зеленського зала аплодувала стоячи.

Відразу за півгодинним виступом Зеленського за модерації Шваба пройде ще одна обов'язкова до перегляду сесія «Дух стійкості: українські голоси», де серед промовців будуть перша віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко, народний депутат Євгенія Кравчук, гендиректор Смарт-Холдинг Юлія Кір'янова та представник Kyiv Hub Уляна Автономова.