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Створення Електронного архіву. Урядовиця пояснила, чому це «вимога часу»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Створення Електронного архіву. Урядовиця пояснила, чому це «вимога часу»
Васильчук: Це система, яка буде об'єднувати всі архіви, що дасть можливість користувачу здійснювати кросархівний пошук документів
фото з відкритих джерел

«Це не просто ідея-забаганка, це настільки вимога часу, що, можливо, ми будемо рухати цей процес дещо швидше»

Міністерство юстиції разом з Міністерством цифрової трансформації України працюють над ідеєю Електронного архіву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступницю міністра юстиції Вікторію Васильчук в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За її словами, це не «забаганка», а «вимога часу», оскільки нині чимало документів створюється в електронній формі та в паперовому форматі не існують.

«Поки вони зберігаються в державному органі, вони перебувають на наших серверах, але коли його потрібно передати, постає питання в якій формі? Зараз це виглядає абсолютно смішно, тому що ми роздруковуємо ці електронні документи та в паперовому вигляді їх передаємо на зберігання в архів», – пояснила Васильчук.

Як відомо, міністерства активно обговорюють як формування Електронного архіву, так і можливу відмову від паперових документів, «в тих питаннях, де в них точно немає потреби».

Вікторія Васильчук також розповіла, що Державна архівна служба розробила технічне завдання щодо створення Державного реєстру національних архівних інформаційних ресурсів. Тепер триває робота над пошуком коштів для реалізації.

«Це амбітний проєкт Укрдержархіву, вони хочуть зациклити весь пошук і зробити можливість міжархівного пошуку. Тобто, це система, яка буде об'єднувати всі архіви, що дасть можливість користувачу здійснювати кросархівний пошук документів. Ми готові розвиватися далі та об'єднувати це в одну величезну систему», – сказала посадовиця.

Раніше Міністерство юстиції та Державна архівна служба України вже презентували пілот проєкту «е-Архів», аби документи державних органів влади зберігалися в електронних архівах.

До слова, у місцевості міста Буча на Київщині – Лісовій Бучі – внаслідок ворожих обстрілів знищено архів українського політичного діяча, дисидента й журналіста В’ячеслава Чорновола. Також втрачено всі книжки із його колишнього фонду. Про це повідомив племінник Чорновола Богдан Плахотнюк.

За словами чоловіка, майже нічого не залишилося і від архівних матеріалів його батька – політв’язня радянської системи Миколи Плахотнюка. Архіви перебували у родинному будинку батьків Богдана – Валентини Чорновіл, сестри В’ячеслава та Миколи Плахотнюка.

Як відомо, Служба безпеки України та Державна архівна служба відкрили доступ до документів, що свідчать про радянські репресії у Криму.

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Теги: Міністерство юстиції документи Україна робота

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