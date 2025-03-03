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Вищий антикорупційний суд конфіскував активи проросійського політолога Сергієнка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вищий антикорупційний суд конфіскував активи проросійського політолога Сергієнка
Суд конфіскував у проросійського політолога квартиру у Львові та бізнес
фото з відкритих джерел

За даними Мін'юсту, Сергієнко активно поширює російську пропаганду

 

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави майно проросійського політолога й експомічника депутата Бундестагу від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Володимира Сергієнка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції.

Мова про 50% частки квартири у Львові та 50% частки в статутному капіталі ТОВ «Хелс Каре Україна».

Як зазначає відомство, Сергієнко систематично використовує медіаплатформи для поширення російської пропаганди, дезінформації та маніпуляцій, що загрожують національній безпеці України.

У лютому 2024 року журналісти The Insider і Der Spiegel встановили, що Володимир Сергієнко, російський політтехнолог українського походження та тодішній помічник депутата Бундестагу від ультраправої партії АдН, був завербований П'ятою службою ФСБ. За її завданням він намагався зупинити постачання танків Україні.

Окрім того, у червні 2023-го Сергієнко привіз до Сочі політика з «Альтернативи для Німеччини» і за сумісництвом президента Асоціації із захисту російськомовних у ФРН Ульріха Ойме. За кілька місяців до цього Ойме під керівництвом Сергієнка написав листа Папі Римському, де просив звернути увагу на «гоніння на християн в Україні».

Нагадаємо, правоохоронці прийшли з обшуками до ексведучого телеканалу очільника забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Макса Назарова (справжнє ім’я – Назар Діордіца).

Як повідомлялося, російський письменник, поет та пропагандист Олександр Пелевін поповнив перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Рішення ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

До слова, в Україні було ліквідовано редактора російського пропагандистського телеканалу «Известия» Максима Єлисеєва.

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Теги: Вищий адміністративний суд України суд пропагандист Міністерство юстиції

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Кримінал

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