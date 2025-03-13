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Фінляндія та Україна підписали угоду про співпрацю в галузі оборони

glavcom.ua
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Фінляндія та Україна підписали угоду про співпрацю в галузі оборони
Фінляндія підтримує Україну в її оборонній боротьбі вже понад три роки
фото ілюстративне

Міністерство оборони Фінляндії поглибить виробництво боєприпасів

Міністри оборони Фінляндії та України під час зустрічі підписали меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва між оборонними адміністраціями країн. Про це пише «Главком» з посиланням на міністерства оборони Фінляндії.

«Сфери розширення співпраці включають питання оборонних матеріалів, обмін інформацією, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність, виробництво боєприпасів та проєкти оборонної промисловості у Фінляндії та Україні», — зазначили у Міноборони Фінляндії.

Підписання угоди відбулося під час зустрічі міністра оборони Антті Хаккянена з главою оборонного відомства України Рустемом Умєровим.

«Фінляндія підтримує Україну в її оборонній боротьбі вже понад три роки, і ми є однією з найбільших країн підтримки щодо розміру нашої економіки. Ми стоїмо на тому самому європейському краю, що й Україна, і поділяємо той самий погляд на російську загрозу, також у світлі нашого історичного досвіду. Фінляндія має намір продовжувати підтримувати Україну. Проте відносини між нашими країнами — це не вулиця з одностороннім рухом, а партнерство, яке вигідне обом сторонам. Цей Меморандум про взаєморозуміння свідчить про те, що ми хочемо й надалі розширювати та поглиблювати цю співпрацю на благо обох країн», — сказав Хаккянен.

Він додав, що три роки війни проти Росії зробили українські збройні сили одними з найсильніших у Європі.

Як відомо, Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив що його країна підтримуватиме мирне врегулювання війни в Україні, але не планує відправляти свої війська для участі в миротворчій місії. Орпо заявив, що Європа має відігравати ключову роль у відбудові України та сприянні її європейському шляху, а також у миротворчих ініціативах. У цьому контексті Фінляндія пропонує низку заходів для підтримки мирного процесу.

Нагадаємо, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила оборонний пакет ЄС з метою збільшення витрат на оборону. За її словами, план переозброєння Європи – це набір пропозицій, як використати всі фінансові важелі, які є в розпорядженні ЄС, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборонний потенціал невідкладно зараз, а також протягом більш тривалого періоду часу протягом цього десятиліття.

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Теги: Міноборони Європа Фінляндія Україна

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