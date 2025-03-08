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«Діяв у межах своїх повноважень»: Оленич прокоментував справу проти нього

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Діяв у межах своїх повноважень»: Оленич прокоментував справу проти нього
Петро Оленич
фото: rbc.ua

За останній рік з ініціативи Оленича Київ взяв участь у понад 1500 судових засіданнях для захисту інтересів громади

Журналісти «РБК-Україна» зʼясували деталі діяльності Петра Оленича і отримали його коментар.

«По суті мені інкримінують мій же функціонал, я діяв у межах своїх повноважень. Проте розумію, що питання токсичне, тому сам ініціював відсторонення від посади. З адвокатами подали апеляцію та будемо відстоювати свою позицію у суді», – заявив Оленич.

За інформацією журналістів, за останній рік з ініціативи Оленича Київ взяв участь у понад 1500 судових засіданнях для захисту інтересів громади. Направлено понад 150 заяв до правоохоронних органів зокрема ДБР, поліції та прокуратури щодо неправомірного використання земельних ресурсів.

Це дозволило захистити та повернути 3500 гектарів комунальної землі. Зокрема, йдеться про 74,4 га на Осокорках, 375 га заказника «Троєщинські луки», 3000 га Біличанського лісу тощо. 

Нагадаємо, НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Зазначається, що було затримано сім учасників злочинної організації. Також учора Національне антикорупційне бюро провело обшуки в одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Згодом ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. Комарницький переконаний, що обшуки, про які 6 лютого повідомили ЗМІ, це системна атака на міську владу Києва, яка спрямована на її дискредитацію, і елементом якої став тиск на самого Комарницького, його рідних і близьких.

7 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до заступника голови КМДА Петра Оленича, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею.

28 лютого мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській державній адміністрації на тлі резонансної «земельної справи». 

Зокрема, зі своїх посад у Київській міській державній адміністрації будуть звільнені: заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник директора комунального підприємства «Спецжитлофонд» Юрій Леонов та заступник керівника комунального підприємства «Київблагоустрій» Олексій Мушта.

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Теги: Україна Київ суд

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