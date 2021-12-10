СБУ розсекретила архівні документи про радянські репресії у Криму

Документи містять відомості про репресованих та фотографії до них

Наразі дуже важливо знайомити широку громадськість з історичною правдою, відзначають представники архіву СБУ

Служба безпеки України та Державна архівна служба відкрили доступ до документів, що свідчать про радянські репресії у Криму. Про це повідомив пресцентр СБУ.

«Наразі дуже важливо знайомити широку громадськість з історичною правдою. Зокрема, про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові», – повідомили представники архіву спецслужби.

Документи містять відомості про репресованих та фотографії до них. За даними на 10 грудня, визначено перелік зі 106 архівних справ про репресії радянської влади та оприлюднено електронні копії 30 справ.

Серед оприлюднених документів, які можна переглянути онлайн:

акти про виконання смертних вироків органів ВНК-ОДПУ за 1920-1922 та 1928-1934 роки та судових органів на території Криму за 1920-1941 роки;

протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921-1922 роки;

частина протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 рік.

З архівними документами можна ознайомитись за посиланням.

Наступного року архів СБУ планує показати протоколи засідань трійки УНКВС Кримської АРСР із актами про виконання смертних вироків на території Кримської АРСР за 1937-1938 роки.

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