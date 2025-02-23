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Українець пішов служити до армії РФ: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Українець пішов служити до армії РФ: як його покарали
Чоловік отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна
фото з відкритих джерел

Під час успішної операції Сил оборони чоловік потрапив у полон

У Дніпрі суд визнав винним українця, який підписав контракт із російською армією та воював проти України. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як повідомляє «Главком», інформація про це була опублікована у Реєстрі судових рішень.

За даними слідства, 29 листопада 2024 року чоловік, уродженць міста Харцизька Донецької області, підписав контракт із Збройними силами Росії, за що отримав 400 тисяч рублів. Його призначили стрільцем 6-го батальйону 7-ї російської військової бази, видали зброю та форму.

Після проходження військового вишколу в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей 27 грудня засудженого відправили в район селища Озарянівка для участі у штурмі українських позицій.

Проте 30 грудня 2024 року під час успішної операції Сил оборони чоловік потрапив у полон.

Суд визнав його винним за статтями:

  • Державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України);
  • Добровільна участь у збройних формуваннях держави-агресора (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Йому призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. Також засудженого позбавлено права обіймати посади в органах державної влади протягом 10 років.

Нагадаємо, Служба безпеки зірвала спробу федеральної служби безпеки Росії отримати актуальні дані геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці заочно повідомили про підозру експрикордоннику з Луганської області, який на початку повномасштабного вторгнення РФ втік на окуповані території. Разом з дружиною він оформив документи про нібито його перебування у полоні, повідомляє Офіс генерального прокурора (ОГП) та Державне бюро розслідувань (ДБР).

До слова, мер Хмельницького Олександр Симчишин прокоментував затримання начальника відділу програмного забезпечення – Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міськради Руслана Бітюкова, якого підозрюють у роботі на ворога.  Симчишин уточнив, що Служба безпеки давно стежила за російським агентом.

Читайте також: Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику Міграційної служби
 
Теги: Запоріжжя полон прокурор документи окуповані території чоловік державна зрада населення Олександр Симчишин зрада

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