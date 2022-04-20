  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Рашисти знищили архів В’ячеслава Чорновола у Бучі (фото)

    Архіви перебували у родинному будинку батьків Богдана Плахотнюка&nbsp;&ndash; племінника В'ячеслава Чорновола - Рашисти знищили архів В’ячеслава Чорновола у Бучі (фото)
    Архіви перебували у родинному будинку батьків Богдана Плахотнюка – племінника В'ячеслава Чорновола
    фото: Facebook Богдана Плахотнюка

    Російські військові також знищили архів політв'язня радянської системи Миколи Плахотнюка

    У місцевості міста Буча на Київщині – Лісовій Бучі – внаслідок ворожих обстрілів знищено архів українського політичного діяча, дисидента й журналіста В’ячеслава Чорновола. Також втрачено всі книжки із його колишнього фонду. Про це повідомив племінник Чорновола Богдан Плахотнюк.

    За словами чоловіка, майже нічого не залишилося і від архівних матеріалів його батька – політв’язня радянської системи Миколи Плахотнюка. Архіви перебували у родинному будинку батьків Богдана – Валентини Чорновіл, сестри В’ячеслава та Миколи Плахотнюка.

    «Знищене моє дитинство та юність...Знищено частково архів мого дядька, Героя України, В'ячеслава Чорновола. Знищено всі книжки із колишнього Фонду Чорновола та понад 60 повних комплектів десятитомника Чорновола, який впорядковувала мама. Знищено архів тата, політв'язня радянської системи Миколи Плахотнюка, крім декількох зошитів, які вилетіли під час вибуху», повідомив Плахотнюк 19 квітня, коли уперше зумів дістатися обійстя у Бучі.

    Нагадаємо, у місті Буча Київської області з’явилося кладовище знищених та пошкоджених через війну машин. У кожній з автівок хтось мирних українців був убитий або ж поранений.

    Теги: росія окупанти війна Буча Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти знищили архів В’ячеслава Чорновола у Бучі (фото)