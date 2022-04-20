Рашисти знищили архів В’ячеслава Чорновола у Бучі (фото)

Російські військові також знищили архів політв'язня радянської системи Миколи Плахотнюка

У місцевості міста Буча на Київщині – Лісовій Бучі – внаслідок ворожих обстрілів знищено архів українського політичного діяча, дисидента й журналіста В’ячеслава Чорновола. Також втрачено всі книжки із його колишнього фонду. Про це повідомив племінник Чорновола Богдан Плахотнюк.

За словами чоловіка, майже нічого не залишилося і від архівних матеріалів його батька – політв’язня радянської системи Миколи Плахотнюка. Архіви перебували у родинному будинку батьків Богдана – Валентини Чорновіл, сестри В’ячеслава та Миколи Плахотнюка.

«Знищене моє дитинство та юність...Знищено частково архів мого дядька, Героя України, В'ячеслава Чорновола. Знищено всі книжки із колишнього Фонду Чорновола та понад 60 повних комплектів десятитомника Чорновола, який впорядковувала мама. Знищено архів тата, політв'язня радянської системи Миколи Плахотнюка, крім декількох зошитів, які вилетіли під час вибуху», – повідомив Плахотнюк 19 квітня, коли уперше зумів дістатися обійстя у Бучі.

Нагадаємо, у місті Буча Київської області з’явилося кладовище знищених та пошкоджених через війну машин. У кожній з автівок хтось мирних українців був убитий або ж поранений.