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    Політика

    Темпи законодавчої активності Верховної Ради з року в рік знижуються

    Якщо у 2015 році за рік було зареєстровано понад чотири тис. законопроектів, то у 2017-му – майже вдвічі менше
    Темпи законодавчої активності Верховної Ради суттєво знизилися за три роки роботи. Про це свідчить щорічне зменшення кількості зареєстрованих законопроектів та прийнятих законів, передає Комітет виборців України. [READ_MORE] «Якщо у 2015 році за рік було зареєстровано понад 4 тис. законопроектів, то у 2016-му – 3,2 тис.,
    • Сьогодні, 11:01
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    Якщо у 2015 році за рік було зареєстровано понад чотири тис. законопроектів, то у 2017-му – майже вдвічі менше

    Темпи законодавчої активності Верховної Ради суттєво знизилися за три роки роботи. Про це свідчить щорічне зменшення кількості зареєстрованих законопроектів та прийнятих законів, передає Комітет виборців України.

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    «Якщо у 2015 році за рік було зареєстровано понад 4 тис. законопроектів, то у 2016-му – 3,2 тис., а в 2017-му – майже вдвічі менше, 2,3 тис. Також зменшилася кількість прийнятих законів. Найбільше законів було прийнято за час роботи другої сесії ВР (лютий-серпень 2015 року) – 232 закони. За третю сесію було прийнято 213 законів, четверту – 170, п’яту – 175, шосту (лютий-липень 2017 року) – 137. Таким чином саме 2015 рік можна назвати найпродуктивнішим в роботі парламенту», — йдеться у повідомленні.

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    У Комітеті зазначають, що тим же часом, попри щорічне зменшення кількості законопроектів, Рада VIII скликання залишається рекордсменом серед українських парламентів за кількістю зареєстрованих законодавчих ініціатив. Наразі у парламенті зареєстровано 10,7 тис. законопроектів. Для порівняння: у парламенті VII скликання (за весь час) було зареєстровано 7,4 тис.,  VI скликання (за три роки) – 8,1 тис., V скликання (за весь час) – 3,3 тис., V скликання (за три роки) – 7,6 тис.

    За підрахунками, у 2017 році було зареєстровано 2367 законопроектів. Із них 1329 документів були проектами законів. Це значно менше, аніж у попередні роки. Так, у 2016 році було зареєстровано 3226 законопроектів, у 2015 році ­– 4279. Таким чином, за три роки роботи ВР спостерігається поступове зменшення кількості законопроектів: із понад 4 тис. за рік у 2015 р. до 3,2 тис. – у 2016 р. та 2,3 тис. – у 2017 р.

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