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Росія повинна відповідати за терор, навіть якщо нею керує повністю неадекватна особа – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росія повинна відповідати за терор, навіть якщо нею керує повністю неадекватна особа – Зеленський
Володимир Зеленський подякував всім лідерам, хто сьогодні висловив підтримку Україні після чергового ракетного удару
фото з відкритих джерел

Глава української держави: «Російське божевілля не повинне сприйматися світом як щось звичне»

Кремль намагається видати північнокорейських солдатів на Курщині за представників національних спільнот, які живуть на території самої Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

«Це повна зневага Москви до корінних народів і до самих корейців також», – каже він.

Глава держави наголосив, що РФ повинна відповідати за ракетний та дроновий терор України.

«Очевидно, що таке російське божевілля не повинне сприйматися світом як щось звичне – повсякденний терор заслуговує на щораз більший тиск на терориста. Росія повинна відповідати, і навіть якщо ними керує повністю неадекватна особа, російська держава завдяки тиску на неї повинна відчути, що таке реальність і як реальність може карати міжнародних злочинців. Більші санкції проти Росії потрібні», – додав президент.

Зеленський подякував всім лідерам, хто сьогодні висловив підтримку Україні після чергового ракетного удару.

«Я хочу також подякувати всім партнерам нашої держави, які реагують на цей та інші російські обстріли готовністю надати більше систем ППО, більше зброї, яка може захистити від терористів. Зараз ми повернулись із Брюсселя з новими домовленостями щодо ППО. Також Німеччина вже передала додаткову систему IRIS-T – дякую. Ми будемо відповідати Росії і на удари по всіх інших наших містах – сьогодні росіяни здійснили черговий варварський обстріл Херсона», – підсумував він.

Нагадаємо, Путін під час телемарафону сказав, що було б «дуже цікаво», якби західні країни у Києві зосередили у конкретному місці сили ППО, а Росія саме туди ударила «Орєшніком» для експерименту. І відразу ж запропонував місце удару обрати у столиці України.

Вчора Володимир Зеленський коротко прокоментував пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна щодо «технологічної дуелі» (удару ракетою по Києву), назвавши російського диктатора «довбо**бом». – «Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довб**об».

Сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

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Теги: Курщина війна окупанти росія санкції путін обстріл держава Володимир Зеленський президент ворог росіяни балістичні ракети

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