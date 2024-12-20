Зеленський призначив понад 30 нових українських послів

Президент призначив Андрія Мельника представником України в ООН

Сьогодні, 20 грудня, Володимир Зеленський погодив понад 30 нових призначень українських послів. Про це президент України повідомив в Telegram.

«Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами», – йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський заявляв, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні: «Дипломатія. Будь-які перемовини, я вважаю, що це – інша стадія війни. Це не значить, що немає оборонних дій. Не значить, що немає наступальних дій. Але в будь-якому випадку, коли здійснюються дипломатичні кроки – це веде до завершення гарячої стадії війни».

До слова, за словами президента, Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни.