На «розігріві» у Зеленського виступить Віктор Павлик



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Віктор Павлик 19 квітня виступить на сцені Зеленського

Від команди Петра Порошенка виступатиме українська рок-група «Плач Яремії»

У п’ятницю, 19 квітня, співак Віктор Павлик виступить на сцені кандидата у президенти Володимира Зеленського перед дебатами на НСК «Олімпійський»

Про це повідомляютю журналісти з місця подій.

За словами представників ЗМІ, від команди Петра Порошенка виступатиме українська рок-група «Плач Єремії», а від команди Володимира Зеленського співак Віктор Павлик.

«Від ПеКоманди на стадіоні виступає Плач Єремії, від ЗеКоманди виступатиме Віктор Павлик», - йдеться у повідомленні.

Від ПеКоманди на стадіоні виступає Плач Єремії, від ЗеКоманди виступатиме Віктор Павлік #вибори #дебати — Roman Kravets (@RomanKravets) 19 квітня 2019 р.

«Віктор Павлік прийшов виступати на сцені Зе», - повідомляє кореспондент.

На НСК «Олімпійський» поступово прибувають люди, які хочуть подивитись передвиборчі дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

На стадіон, серед іншого, не можна проносити алкогольні напої та воду. Тому всі викидають пляшки з водою перед входом.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» зі стадіону.

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Понад 20 зарубіжних каналів будуть транслювати сьогоднішні дебати.

Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

UA:Перший буде транслювати дебати з НСК «Олімпійський» та зі студії.

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