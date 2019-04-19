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    На «розігріві» у Зеленського виступить Віктор Павлик

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    Віктор Павлик 19 квітня виступить на сцені Зеленського - На «розігріві» у Зеленського виступить Віктор Павлик
    Віктор Павлик 19 квітня виступить на сцені Зеленського

    Від команди Петра Порошенка виступатиме українська рок-група «Плач Яремії»

    У п’ятницю, 19 квітня, співак Віктор Павлик виступить на сцені кандидата у президенти Володимира Зеленського перед дебатами на НСК «Олімпійський»

    Про це повідомляютю журналісти з місця подій.

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    За словами представників ЗМІ, від команди Петра Порошенка виступатиме українська рок-група «Плач Єремії», а від команди Володимира Зеленського співак Віктор Павлик.

    «Від ПеКоманди на стадіоні виступає Плач Єремії, від ЗеКоманди виступатиме Віктор Павлик», - йдеться у повідомленні.

    «Віктор Павлік прийшов виступати на сцені Зе», - повідомляє кореспондент.

    На НСК «Олімпійський» поступово прибувають люди, які хочуть подивитись передвиборчі дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

    На стадіон, серед іншого, не можна проносити алкогольні напої та воду. Тому всі викидають пляшки з водою перед входом. 

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» зі стадіону.

    Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

    Понад 20 зарубіжних каналів будуть транслювати сьогоднішні дебати.

    Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

    UA:Перший буде транслювати дебати з НСК «Олімпійський» та зі студії.

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