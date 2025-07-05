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Трамп розкрив подробиці розмови з Путіним і заявив, що Україні потрібні Patriot

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Трамп розкрив подробиці розмови з Путіним і заявив, що Україні потрібні Patriot
Трамп заявив про потребу України в ракетах Patriot та розчарування позицією Путіна
фото: Reuters

Президент США розповів, що розчарований відмовою Путіна припинити війну

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії. Про це американський президент заявив журналістам на борту Air Force One. Інформує «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One, що у нього була хороша розмова із Зеленським, повторивши, що він «дуже незадоволений» своєю розмовою з Путіним днем раніше через те, що, за його словами, російський лідер відмовляється працювати над припиненням вогню.

За інформацією BBC News Україна, Дональд Трамп під час розмови з журналістами у президентському літаку, додав потробиці про телефонний дзвінок Путіну. За словами президента США, його адміністрація розглядає можливість нових санкцій проти Росії після цієї телефонної розмови: «Я жорсткіший з Росією, ніж з Іраном. І ніж з будь-якою іншою країною. Ми багато говорили про санкції, і він розуміє, чому їх можуть запровадити. Він - професіонал», –прокоментував Трамп свою розмову з Путіним.

Він додав, що дуже незадоволений своєю розмовою з Путіним: «Він хоче йти до кінця, просто продовжувати вбивати людей – це неприйнятно».

Раніше ми писали, що після телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом з'явилися нові сигнали про можливе відновлення постачання систем Patriot для української ППО. За інформацією агентства Reuters, Володимир Зеленський заявив, що під час розмови обговорив з американським президентом питання протиповітряного захисту та домовився працювати над посиленням спроможності України «захищати небо», особливо в умовах ескалації російських авіаударів.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував, що відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. «Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро», – йдеться у повідомленні.

Згодом Зеленський розкрив зміст розмови з Трампом: «Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами», – зазначив президент.

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Теги: Дональд Трамп путін Україна

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