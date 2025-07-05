Улюблена газета Трампа звернулася до нього через постачання зброї Україні

Редакція питає, чому Вашингтон погрожує покинути Київ

Американська щоденна газета New York Post, яку постійно читає президент США Дональд Трамп, випустила звернення, у якому закликала його підтримувати Україну. Як інформує «Главком», про це йдеться в редакційній статті таблоїда.

Як зауважила редакція медіа, Трамп був «розчарований» розмовою з російським лідером Володимиром Путіним, зазначивши, що саме після того дзвінка РФ завдала одного з найбільших ударів по Києву від початку повномасштабної війни.

«То чому ж, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну?», – питають у New York Post.

Також таблоїд написав про рішення Пентагону призупинити постачання засобів протиповітряної оборони, нагадавши Трампові про українську репортерку, яка в Нідерландах питала в нього про системи Patriot та розповідала про свого чоловіка.

Редакція питає, чому Вашингтон погрожує покинути Київ. Там відкидають заяви про те, що допомога Україні не в інтересах США і може нашкодити, адже таке переконання нав'язують «збочені ідеологи».

Але, на думку авторів статті, найголовніше, що доля України є «сигналом для світу про Америку».

«Путін готовий проливати кров свого народу в останній боротьбі за імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це не лише загрожуватиме Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а наше терпіння коротке», – пише New York Post.

Як наголошує редакція, Путін розуміє «лише силу», тож він «продовжуватиме ображати та ігнорувати вас (Трампа, – ред.)», якщо США не візьмуть на себе зобов'язання захищати Київ.

«Падіння України – це не катастрофа, у якій можна звинувачувати когось іншого або пояснювати її незначністю. Це дестабілізує світ, послабить Америку та негативно позначиться на вашому президентстві. Не відступайте», – закликав Трампа таблоїд.

New York Post вважають улюбленою газетою Трампа. Ще під час першого президентського терміну він позитивно ставився до неї та підтримував контакти з власником таблоїда Рупертом Мердоком.

Зараз примірник New York Post щоранку кладуть на стіл Трампа, вказує колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш. Це одне з небагатьох видань, яке постійно читає Трамп і до якого дослухаються в MAGA-колах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії.

Раніше ми писали, що після телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом з'явилися нові сигнали про можливе відновлення постачання систем Patriot для української ППО. За інформацією агентства Reuters, Володимир Зеленський заявив, що під час розмови обговорив з американським президентом питання протиповітряного захисту та домовився працювати над посиленням спроможності України «захищати небо», особливо в умовах ескалації російських авіаударів.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував, що відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. «Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро», – йдеться у повідомленні.

Згодом Зеленський розкрив зміст розмови з Трампом: «Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами», – зазначив президент.