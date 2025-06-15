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«Трамп не слухає людей у своїй адміністрації, а лише наказує». Курт Волкер пояснив логіку рішень Білого дому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Трамп не слухає людей у своїй адміністрації, а лише наказує». Курт Волкер пояснив логіку рішень Білого дому
Трамп не слухає порад, а лише віддає накази
фото: The White House/Facebook

Ексспецпредставник Держдепу з питань України розказав про атмосферу у Білому дому після другого пришестя Трампа

Чому серед оточення президента США немає людей, які мали б пояснити важливість дотримання міжнародних договорів, непорушності територій. На це питання у інтерв’ю «Главкому» відповів спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер. За його словами, насправді в адміністрації є багато людей, які можуть пояснити все. Але Трамп діє, виходячи з власних інстинктів.

«Трамп не слухається порад, не слухає людей у своїй адміністрації, а лише наказує їм виконувати те, що він хоче. Все це йде чітко згори вниз», – пояснив Волкер.

Як повідомляв «Главком», 6 червня в Лос-Анджелесі почалися масові затримання нелегальних мігрантів.

Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили.Американським лідер назвав протестувальників «тваринами» та «ворожою силою». Він підтвердив розгортання додаткових військових сил у місті. Нині там перебувають 4 тис. нацгвардійців та 700 морпіхів.

Пізніше стало відомо, що  у центрі Лос-Анджелеса оголошували надзвичайний стан і вводили комендантську годину через масштабні протести проти імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа. Мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 млн. 

До слова, голова Чорного конгресового з'їзду Іветт Кларк заявила, що президент Дональд Трамп повинен бути підданий імпічменту через розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі у відповідь на нещодавні вуличні зіткнення з приводу імміграційного контролю.

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Теги: США Дональд Трамп військові надзвичайний стан Курт Волкер президент

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