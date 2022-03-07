Цього тижня Конгрес США затвердить надання $10 млрд Україні

Загалом США виділять понад $32 млрд на допомогу Україні

Цього тижня Конгрес США затвердить надання $10 млрд для допомоги Україні у відповідь на повномасштабне вторгнення і напад Росії. Про це повідомляє Reuters.

У випадку, якщо Україна отримає ці$10 млрд, їх мають витрати на навчання українських військових, захист української системи електропостачання, посилення засобів кіберзахисту та додаткові санкції проти Кремля.

Загалом наразі мовиться про виділення більш ніж $32 млрд на допомогу Україні у її протистоянні з Росією та на додаткові заходи щодо боротьби з пандемією Covid-19.

Зауважимо, що у США вже виділили військову підтримку Україні на загальну суму $350 млн.

Раніше Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про надання майже $54 млн додаткової гуманітарної допомоги народу України.

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