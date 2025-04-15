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Рада спростила механізм списання військового майна: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Рада спростила механізм списання військового майна: деталі
«За» проголосував 321 парламентар
фото: telegram / Залізний нардеп

Реалізація цього законопроєкт спростить списання військового майна, яке стало непридатним під час воєнного стану

Верховна Рада України в цілому ухвалила законопроєкт №12373, який удосконалить механізми управління та списання військового майна. Як передає «Главком», про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«За» проголосував 321 парламентар.

Реалізація цього законопроєкт спростить списання військового майна, яке стало непридатним під час воєнного стану, а також якщо його знищили або пошкодили в ході бойових дій.

У пояснювальній записці йдеться, що тепер усе військове майно (крім стрілецької зброї та нерухомості) можна списати (тобто офіційно визнати, що воно більше не придатне до використання) без погоджень з вищим керівництвом чи правоохоронцями – якщо його загальна вартість не перевищує 100 тис. неоподатковуваних мінімумів.

Якщо вартість військового майна, яке списують в одному акті, перевищує 100 тис. неоподатковуваних мінімумів, то такий акт має затвердити командувач або інший керівник, якому підпорядковується військова частина, що списує це майно

Раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12442. Він вводить відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення порядку медичного огляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідний законопроєкт підтримали 273 народних депутати. Він стосується керівників ТЦК, голів і членів ВЛК, а також військових медиків.

Також народні депутати підтримали за основу законопроєкт №11495. Він передбачає виплату військовим компенсацій за невикористані відпустки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на парламентаря Ярослава Железняка.

Відповідне рішення схвалили 290 народних обранців. Тепер законопроєкт мають розглянути в другому читанні.

Документ передбачає, що військовослужбовці, які не змогли використати свої щорічні та додаткові відпустки під час мобілізації, отримають грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток у разі звільнення зі служби.

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Теги: Верховна Рада законопроєкт майно

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