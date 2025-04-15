«Нічого не потрібно міняти у ТЦК!». Відомий аеророзвідник запропонував рішення проблеми мобілізації

Ігор Луценко пояснив, від кого перш за все має позбавитися армія

Аби розвʼязати проблему мобілізації потрібно змінювати державну політику, яка й забезпечить більший приплив людей до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Таку думку висловив політик, громадський активіст, а тепер аеророзвідник Ігор Луценко в інтерв'ю «Главкому».

Військовий вважає, що зміни в роботі ТЦК непотрібні, оскільки вони не дадуть жодного результату.

«Нічого не потрібно міняти у роботі ТЦК! Потрібно робити зміни у всіх інших, суміжних сферах. Мусить бути така державна політика, яка забезпечить більший притік людей до ТЦК, аби давати нам більше бійців. А самі ТЦК нічого не зроблять, хоч би що ви там не міняли. По-перше, нам потрібно зробити пряник, по-друге – батіг. У нас відсутнє і те, і інше», – пояснює він.

Аеророзвідник переконаний, якщо Україна збереже нинішній рівень виплат та звільнить непридатних до військової служби, то зʼявиться ресурс, аби найняти людей, які готові та можуть воювати.

«На мою думку, якщо зберегти той рівень виплат, який у нас є, якщо звільнити з армії величезну кількість алкоголіків, наркоманів, фізично непридатних, яких туди набрали я не знаю навіщо, то у нас точно з'явиться ресурс, аби найняти людей, котрі набагато кращі й набагато адекватніші щодо війни», – зазначає воїн.

Луценко навів у приклад Росію, яка виплачує мобілізованим «підйомні» (підйомна допомога, виплати військовим) від $20 тис. до $40 тис.

«От людина протягом року ці гроші отримує на додачу до більшої зарплати, ніж у наших солдат. Будемо прямо казати, Росія має більше коштів для того, щоб платити своїм солдатам», – каже він.

Воїн також пригадав, що донедавна Україна обмежувала участь у бойових діях іноземців.

«Я це так називаю – заборона. Тому що яким чином іноземцям в Україну потрапити? Йому що, хтось квиток купить? А дзуськи! Це не передбачено законом. Немає в держави Україна коштів, щоби привезти за наш кошт до нас іноземця. Сподіваюся, вже скоро це зміниться, бо пішли позитивні процеси. Це по-перше. По-друге, візова підтримка. Як потрапити людям до України з Африки, з Латинської Америки? Ніяк. Ніяк не потрапиш, якщо Європа їх не пустить. А тільки з Європи вони можуть до нас заїхати. А Європа дуже часто не пускає, бо бачить для себе ризики. Африканців, латиноамериканців не пускають», – підсумував захисник.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру залучення іноземних добровольців до лав української армії. Уряд вніс зміни до положень про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, про особливості публічних закупівель під час воєнного стану, про центри рекрутингу ЗСУ та Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, розширено повноваження Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, центрів рекрутингу ЗСУ та ТЦК щодо здійснення заходів з перевезення кандидатів на службу з-за кордону в Україну.

Як відомо, іноземці та особи без громадянства, які мають намір служити у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, проходитимуть психофізіологічне дослідження (поліграф).

Раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.