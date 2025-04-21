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NYT: Міністр оборони США мав ще одну переписку про удари по Ємену

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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NYT: Міністр оборони США мав ще одну переписку про удари по Ємену
колаж: glavcom.ua

Міністр оборони США Піт Гегсет створив другий чат у додатку Signal, де поділився деталями військового авіаудару проти єменських бойовиків-хуситів. Як інформує «Главком», про це повідомила газета The New York Times.

Згідно з даними The New York Times, у цьому чаті брали участь його дружина Дженніфер, брат Філ та особистий адвокат.

«Інформація, якою Гегсет поділився в чаті Signal, включала розклад польотів F/A-18 Hornets, спрямованих проти хуситів у Ємені. По суті ті самі плани атаки, якими він поділився в окремому чаті Signal того ж дня, у якому помилково включив редактора The Atlantic», – пише видання.

Цей чат був створений у січні 2025 року, ще до його офіційного затвердження на посаді міністра оборони, і використовувався через його особистий телефон.

Попри попередження радників про недопустимість обговорення чутливих операцій через неофіційні канали, Гегсет продовжував використовувати особисті чати для таких обговорень. 

Нагадаємо, з'явились нові подробиці скандальної переписки в месенджері Signal. Зокрема, стало відомо про те, яким чином журналіст опинився в закритому груповому чаті про удари США по Ємену.

ещодавно радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив в скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

До слова, команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи. 

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Теги: США скандал журналіст Піт Гегсет

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