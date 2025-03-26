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У РФ 15-річний лижник під час змагань ударив суперника ногою по голові

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У РФ 15-річний лижник під час змагань ударив суперника ногою по голові
Інцидент стався на змаганнях «Швидка лижня» в Удмуртії

Філатова відсторонили від змагань до кінця сезону

15-річного російського лижника Георгія Філатова, який ударив суперника по голові, відсторонили від змагань до кінця сезону. Про це повідомляє «Главком».

Інцидент стався на змаганнях «Швидка лижня» в Удмуртії. 15-річний Георгій Філатов під час гонки наїхав на 13-річного суперника, який впав перед ним, і вдарив його ногою по голові, коли той спробував підвестися.

Члени президії Федерації лижних перегонів Росії розглянули відео, на якому було порушення правил. На підставі цього порушення застосовано санкцію. Оскільки це були естафетні перегони, санкції поширюються на всю команду.

Члени президії більшістю голосів ухвалили рішення усунути Георгія Філатова від усіх змагань з лижних перегонів до кінця змагального сезону.

Нагадаємо, колишня українська тхеквондистка Юлія Волкова, яка наразі має російський паспорт, була дискваліфікована за порушення антидопінгових правил. 

Рішення про дискваліфікацію винесено на основі перевірки бази даних московської антидопінгової лабораторії (LIMS).

Повідомляється, що у листопаді 2014 року в пробі Волкової була виявлена заборонена речовина – фуросемід.

Термін усунення спортсменки – з 1 листопада 2024-го по 31 жовтня 2026 року.

45‑річна Волкова – бронзова призерка чемпіонату Європи (2010 рік) у складі збірної України, семиразова чемпіонка України (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 роки).

29 жовтня 2015 року російський диктатор Володимир Путін своїм указом надав Волковій громадянство Російської Федерації.

Як повідомлялося, російський спортивний журналіст Олександр Круглов пояснив причину свого зникнення перед чемпіонатом Росії з біатлону, який відбувся у Тюмені.

Круглов приїжджав у місто висвітлювати змагання з біатлону, але перестав виходити на зв'язок 12 березня. Його пошуками зайнялися волонтери.

18 березня журналіста було знайдено живим в одному з тюменських готелів. Він заявив, що перебував у тривалому запої.

«Зараз у Тюмені у лікарні лікуюсь від панкреатиту. Мені роблять крапельниці, дають медикаменти. Після виписки пропишуть лікування та дієту, яка виключатиме алкоголь. Не заперечуватиму – я випивав. І робив це кілька днів. Але розраховував прийти у норму до початку змагань у Тюмені», – розповів Круглов.

Він також зізнався, що раніше вже припиняв вживати алкоголь, але потім «зірвався».

«У готелі познайомились із сусідом з іншого номера. Він склав компанію. Нема сенсу приховувати, що я люблю гарно випити», – розповів журналіст.

Серед причин, через які він у Тюмені зловживав алкоголем, Круглов назвав «похмільний синдром, пауза перед змаганнями та журбу».

Теги: скандал лижний спорт росія діти

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