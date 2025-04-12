Келлог заявив, що The Times перекрутила його слова

Келлогу довелось миттєво реагувати на матеріал газети, оскільки його слова про розподіл України швидко поширились мережею

Спецпредставник Трампа у справах України, генерал Кіт Келлог прокоментував матеріал газети The Times, в якому зазначено, що Келлог пропонував поділ України «майже як Берлін після Другої світової війни» в рамках потенційної мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис спецпредставника Трампа.

У соціальній мережі Х Кіт Келлог опублікував допис, в якому вказав, що The Times перекрутила його слова і він не мав на увазі поділ України.

«У статті Times неправильно викладено те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. У дискусіях про поділ я мав на увазі райони або зони відповідальності союзних сил (без військ США). Я не мав на увазі поділ України», – написав Келлог.

Нагадаємо, The Times опублікувала інтерв'ю з Келлогом, де йдеться, що він запропонував створити в Україні зони контролю: британські та французькі війська – на заході, російські – на сході. Між ними – Збройні сили України та демілітаризована зона.