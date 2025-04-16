Продовження воєнного стану Радою, нові підозри ексзаступнику Єрмака. Головне за 16 квітня

НАБУ і САП оголосили підозри колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову

Рада підтримала продовження дії воєнного стану, вбивство 19-річного на Прикарпатті, ексзаступник голови Офісу президента Смирнов отримав нові підозри. «Главком» склав добірку новин 16 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

На Донеччині окупанти розстріляли полоненого захисника

Російські війська розстріляли беззбройного полоненого українського воїна у Волноваському районі на Донеччині.

Зазначається, що 11 квітня 2025 року троє бійців Збройних сил України виконували бойове завдання поблизу селища Роздольне Волноваського району. Під час штурму їх захопили в полон російські загарбники. Одного з полонених, який не мав зброї, окупанти розстріляли з автомата.

Правоохоронці розслідують справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людини.

Рада підтримала продовження дії воєнного стану

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. Так, парламент 15-й раз за це скликання схвалив продовження воєнного стану на 90 днів, до 6 серпня.

«За» – 357 народних депутатів. «Проти» проголосував Олексій Гончаренко, нардеп від «Європейської солідарності».

Слідом Верховна Рада продовжила до серпня і мобілізацію. Єдиний нардеп проти – Олексій Гончаренко. Також утримався нардеп Георгій Мазурашу.

Суд залишив під вартою ексначальника Одеського ТЦК Борисова

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього одеського військового комісара Євгена Борисова, якого підозрюють в організації службового підроблення та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Колегія суддів розглянула апеляційні скарги захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 20 березня. Цією ухвалою підозрюваному Борисову продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 року.

Крім того, ексвоєнкому встановлено заставу в розмірі 179 863 200 грн. У разі внесення застави на Борисова покладуть обовʼязки, передбачені частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України.

Вбивство 19-річного на Прикарпатті

Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозри підліткам, яких підозрюють у вбивстві 19-річного юнака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Зазначається, що 16 квітня близько 02:00 ночі поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження.

За даними правоохоронців, до злочину причетні двоє 14-річних хлопців. Слідчі з’ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону.

«Встановлено, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі», – йдеться в заяві правоохоронців.

Ексзаступник голови Офісу президента Смирнов отримав нові підозри

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Його обвинувачують в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Зазначається, що підозрюваний у 2019-2021 роках незаконно набув готівку, яку вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків площею понад 300 кв. м у рекреаційній зоні Одещини.

«Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу», – йдеться в заяві.

Крім того, детективи бюро встановили, що до експосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму $100 тис. для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі.