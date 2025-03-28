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Глава Пентагону поділився в Signal засекреченою інформацією, але не визнає це – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Глава Пентагону поділився в Signal засекреченою інформацією, але не визнає це – CNN
Глава Пентагону Гегсет: Ніхто не надсилає текстові повідомлення про військові плани
фото з відкритих джерел

Цей інцидент став «масштабним порушенням оперативної безпеки», оскільки інформація про удари США по Ємену була оприлюднена ще до їх початку

Міністр оборони США Піт Гегсет розкрив засекречені деталі військової операції у Ємені, написавши повідомлення у чаті Signal, до якого помилково додали журналіста The Atlantic. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією видання, цей інцидент став «масштабним порушенням оперативної безпеки», оскільки інформація про удари США по Ємену була оприлюднена ще до їх початку. Джерела телеканалу зазначили, що на момент написання повідомлення ця інформація була суворо засекреченою.

Водночас офіційні представники США відкидають звинувачення у порушенні безпеки. Сам Гегсет заявив 26 березня, що його повідомлення не містило жодних імен, цілей, підрозділів або конкретних локацій, а тому не може вважатися розкриттям військових планів.

«Ніхто не надсилає текстові повідомлення про військові плани. Я точно знаю, що роблю, що саме ми керуємо, і я справді пишаюся тим, чого ми досягли в успішних місіях тієї ночі та в майбутньому», – сказав він, повторюючи свою відповідь на подібні запитання напередодні.

Зазначається, що найбільшу увагу в груповому чаті Signal привернули саме повідомлення Хегсета, які, як повідомляє The Atlantic, включали «оперативні деталі майбутніх ударів по Ємену, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку розгорнуть США, і послідовність атак».

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal, що став причиною гучного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу. Моя робота – забезпечити координацію всіх процесів», – сказав Волц.

Пізінше стало відомо, що у Білому домі зросло переконання, що відповідальним за цей інцидент є радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц. Його почали вважати «ідіотом». Про це в інтерв'ю BBC заявив головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, який випадково потрапив у секретний чат, повідомляє «Главком».

Як з’ясувалося, саме Волц додав Голдберга до чату, в якому американські посадовці обговорювали плани ударів по хуситах у Ємені. Коли журналіст оприлюднив скріншоти цієї переписки, радник Трампа визнав свою помилку, але заявив, що не знайомий із Голдбергом. Однак головний редактор The Atlantic стверджує, що зустрічався з Волцом особисто, що пояснює, звідки у нього був його номер телефону – без цього додати його в Signal-чат було б неможливо.

Теги: скандал США Піт Гегсет

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