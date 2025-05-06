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Гетманцев анонсував нові податки, але вже після воєнного стану

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Гетманцев анонсував нові податки, але вже після воєнного стану
Щодо подальших змін у податковій системі, нардеп Гетманцев послався на «Національну стратегію доходів до 2030 року»
фото: Данило Гетманцев/Facebook

Нардеп розповів про важливі податкові новації

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що зміни в податковій системі України можуть відбутися лише після закінчення воєнного стану. Про це він повідомив в інтерв'ю «Главкому», де розповів про плани податкової політики на найближчий час.

За словами Гетманцева, наразі першочерговим завданням є прийняття законопроєкту, який імплементує директиву DAС7 – директиву ЄС, що вимагає від операторів цифрових платформ збирати інформацію про продавців. Цей законопроєкт, що стосується оподаткування цифрових платформ, є складним, але важливим для інтеграції України в європейський економічний простір.

«Якщо говорити про важливі податкові новації, які мають бути внесені в парламент найближчим часом, то це, насамперед, законопроєкт який імплементує директиву DAС7... Це складний законопроєкт, який ми опрацюємо і будемо намагатися прийняти, якщо знову ж таки встигнемо, бо бачите, як карколомно розгортаються події», – зазначив Гетманцев.

Щодо подальших змін у податковій системі, нардеп послався на «Національну стратегію доходів до 2030 року», де чітко розписані етапи реформування. Перший етап передбачає реформування Митної та Податкової служб, а другий – зміни податкової системи в цілому, зокрема реформу оподаткування доходів фізичних осіб. Однак, за словами Гетманцева, ці зміни відбудуться лише після закінчення воєнного стану.

На запитання про можливість точкового підвищення податків, зокрема ПДВ, до кінця поточної каденції Верховної Ради, Гетманцев відповів категорично: «Ні, я не бачу будь-яких підстав для цього за цієї каденції Верховної Ради».

Він також наголосив, що час роботи поточного парламенту, згідно з Конституцією, вже закінчився, і зараз депутати працюють «на продльонці».

«Встановлена Конституцією каденція цього парламенту сплила минулого року. Ми зараз – на «продльонці». Тому очевидно, що мир, припинення воєнного стану, і дуже на це сподіваюся – покращення безпекової ситуації відкриють можливості для проведення виборів. Я переконаний, що після цього вибори і президента і парламенту повинні відбутися якнайскоріше. Але поки немає відповідей на основні питання, коли і за яких умов буде припинення вогню й стійкий мир», – підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, Мінфін пропонує оподатковувати продаж особистих речей через українські комерційні інтернет-платформи на кшталт OLX та Prom. Законопроєкт Кабінету міністрів щодо оподаткування доходів, отриманих фізичними особами через цифрові торгові платформи на кшталт OLX, Prom та інші, допрацює Верховна Рада. В ньому буде передбачена норма, за якою клієнти платформ не будуть сплачувати податки за несистемний продаж особистих речей. 

 

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Теги: Данило Гетманцев Україна податки

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