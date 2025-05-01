«Не хочу критикувати, але…» Гетманцев оцінив роботу нового керівництва Податкової

Нардеп: «Є маркери, які мене дуже-дуже тривожать»

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відзначив позитивні результати роботи нової команди Державної податкової служби (ДПС), зокрема перевиконання державного бюджету в першому кварталі 2024 року. Водночас він висловив занепокоєння щодо негативних тенденцій на ринках алкоголю, тютюну та електроніки, які є особливо вразливими до «тінізації». Про це Гетманцев розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Ви помиляєтесь, у жодних кадрових питаннях в ДПС, оцінках та результатах її роботи для мене нема нічого особистого. Нове керівництво розбирається в ситуації, щось намагається зробити, і я нічого не можу поки сказати про нього поганого. Не бачу поки ані відвертих провалів, ані карколомних досягнень. І в мене наразі нема підстав робити оцінки, бо я звик говорити цифрами і конкретними фактами. Якщо вони будуть, я цього приховувати не стану. І я зараз так кажу не тому, що не хочу критикувати Податкову», – говорить нардеп.

Він зазначає, що до парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики входить вісім органів і він не соромиться давати їм оцінку там, де має на то чіткі підстави. У приклад він наводить ліквідовану Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей та, на його думку, абсолютно неспроможну Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: «Просто час роботи нової команди Податкової є невеликим».

«З одного боку, у нас є прекрасне помітне перевиконання державного бюджету: у першому кварталі цього року – на 36 млрд грн, з яких 11,5 млрд грн – це ПДВ. Податкова йде майже в межах мого прогнозу щодо перевиконання плану на $4 млрд за рік. Дуже добре, що ті напрацювання, які у ДПС були у 2022-2024 роках, не припинилися, а тільки були розвинуті, і це безперечно результат також і нової команди», – говорить Гетманцев.

Гетманцев також висловив занепокоєння щодо «тривожних маркерів» на ринках алкоголю, тютюну та електроніки. Він відмічає, що це галузі, де одразу проявляються недопрацювання, бо вони є дуже схильними до «тінізації».

Нагадаємо, що Данило Гетманцев заявив, що ринок алкоголю та тютюнових виробів в Україні знову опинився під загрозою через зростання «тіньового» сегменту. За його словами, після успішної боротьби з нелегальним ринком алкоголю та тютюну у 2024 році, коли вдалося вдвічі зменшити «тіньовий» сегмент тютюнового ринку з 25% до 12,6%, спостерігається тривожний відкат.

Також до правил вступу до «Клубу білого бізнесу» будуть внесені певні зміни, бо практика показала, що деякі випадки не регулюються правилами, і це створює проблеми у роботі «клубу». Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».