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«Люди біднішають, і це – факт». Гетманцев помітив, що Кабмін не збирається реагувати

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Люди біднішають, і це – факт». Гетманцев помітив, що Кабмін не збирається реагувати
Гетманцев: Люди біднішають, і це – факт, який не можна заперечувати
фото: minfin.com.ua

Нардеп: «Мінімальна заробітна плата нині – менше $200, мінімальна пенсія – за віком – менше $60, виплата окремим категоріям ВПО – менше $50»

Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про негативну тенденцію в Україні. Рівень бідності в країні стрімко зростає, а уряд не демонструє належної реакції на цю критичну ситуацію. Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому», посилаючись на дані Світового банку та поточні соціально-економічні показники.

«Люди біднішають, і це – факт, який не можна заперечувати», – наголосив Гетманцев. За його словами, за оцінками Світового банку, рівень бідності серед населення зріс з 5% у 2021 році до 29% у 2024 році.

Депутат підкреслив, що в таких умовах структура споживання українців зазнає суттєвих змін: зростають витрати на харчування, а витрати на послуги та товари не першої необхідності, капітальні товари та заощадження – скорочуються.

«А якщо люди біднішають, то очевидно, що в структурі споживання збільшуються витрати на харчування і зменшуються – на послуги і товари не першої необхідності, капітальні товари, заощадження. Продовження війни зумовлює подальше зростання бідності, а для економіки та її розвитку однозначно необхідний мир», – зазначив Гетманцев.

Гетманцев також звернув увагу на високий рівень безробіття, який, за оцінками уряду, становить 17,7% серед працездатного населення. Він зазначив, що навіть за більш оптимістичними прогнозами НБУ (13,1%), цей показник є значно вищим, ніж до початку війни.

«Мінімальна заробітна плата нині – менше $200, мінімальна пенсія – за віком – менше $60, виплата окремим категоріям ВПО – менше $50. І я поки не бачу в уряду намірів переглядати ані ці показники, ані робити інші системні кроки для зменшення рівня бідності – і це погано», – заявив Гетманцев.

Нагадаємо, Данило Гетманцев відзначив позитивні результати роботи нової команди Державної податкової служби (ДПС), зокрема перевиконання державного бюджету в першому кварталі 2024 року. Водночас він висловив занепокоєння щодо негативних тенденцій на ринках алкоголю, тютюну та електроніки, які є особливо вразливими до «тінізації». 

До слова, Данило Гетманцев заявив, що ринок алкоголю та тютюнових виробів в Україні знову опинився під загрозою через зростання «тіньового» сегменту. За його словами, після успішної боротьби з нелегальним ринком алкоголю та тютюну у 2024 році, коли вдалося вдвічі зменшити «тіньовий» сегмент тютюнового ринку з 25% до 12,6%, спостерігається тривожний відкат.

Також до правил вступу до «Клубу білого бізнесу» будуть внесені певні зміни, бо практика показала, що деякі випадки не регулюються правилами, і це створює проблеми у роботі «клубу». Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

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Теги: Данило Гетманцев економіка

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