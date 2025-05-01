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«Багато кого знаю особисто». Гетманцев розповів про стосунки з моделями OnlyFans

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Багато кого знаю особисто». Гетманцев розповів про стосунки з моделями OnlyFans
Нардеп виступає проти декриміналізації порнографії
фото: Слуга народу

Протягом 2020-2022 років українці отримали $111 млн на платформі OnlyFans

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що особисто знає багатьох моделей OnlyFans та спілкується із ними у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа в ефірі телемарафону.

Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки. Нардеп наголосив, що виступає за декриміналізацію такого виду діяльності.

«Я дуже вдячний тим моделям, які сплатили податки. Я знаю багато особисто з них. Ми спілкуємося у соцмережах і обговорюємо ці проблеми також. Податки сплачені достатньо великі. Вдячний їм за те, що вони виконують ті норми податкового законодавства, які сьогодні є. Безпосередньо я, як і мої колеги, виступаємо за декриміналізацію цього виду діяльності. На жаль, досі 301-ша стаття кримінального кодексу передбачає відповідальність за створення такого виду контенту. Мені здається, що це лицемірство», – каже він.

Нагадаємо, протягом 2020-2022 років українці отримали $111 млн на платформі OnlyFans. Як зазначив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, Податковій відомо про 5435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7036 облікових записів.

«Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов’язання становить понад 250 млн грн», – каже він.

Очільник Державної податкової служби наголосив, що наразі тривають ще 606 перевірок. Крім того, заплановано ще 346 документальних перевірок.

Раніше стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки отримали доступ до персональних даних усіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans.

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору.

До слова, контентмейкерка інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, після проведеної роботи податковою службою сплатила 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

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Теги: Данило Гетманцев

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