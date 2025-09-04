Головна Країна Політика
«Це не зупинить Путіна». Соратник Зеленського пояснив небезпеку «буферної зони», яку нав'язують Україні

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
«Це не зупинить Путіна». Соратник Зеленського пояснив небезпеку «буферної зони», яку нав’язують Україні
Демілітаризована зона сама по собі не зупинить Путіна – нардеп Мережко
колаж: glavcom.ua

Нардеп Мережко підозрює, що за розширенням так званої буферної зони може приховуватися відведення українських військ з наших сіл та міст

Можливе створення буферної зони на 40 км вздовж лінії фронту – недостатній стримуючий фактор для російської армії.  Про це розповів в інтервʼю «Главкому» народний депутат Олександр Мережко. Він також назвав причини, чому в Україні, на його думку, таку ідею буде складно реалізувати.

«Є дві причини, чому її важко буде реалізувати. По-перше, ви уявляєте собі 40 кілометрів уздовж всієї лінії фронту? Це величезна територія, на якій опиняться тисячі людей і українські міста. По-друге, це недостатній стримуючий фактор. Демілітаризована зона сама по собі не зупинить Путіна. Якщо він вирішить напасти знову, він її просто порушить, як уже порушував безліч домовленостей. Ми вже мали в минулому столітті «лінію Мажино», яка не стримала агресора. Нинішня демілітаризована зона, що розділяє Південну та Північну Корею не рятує сама по собі, там стримуючим фактором є наявність американських військ», – каже нардеп.

Також Олександр Мережко зазначив, що підтримує ідею президента США Трампа, коли він пропонує розмістити китайські війська як першу лінію оборони. «По суті, у нас вже і так є демілітаризована зона, навіщо розширювати її до 40 км? Чи це такий спосіб сказати заховати під її розширенням насправді відведення українських військ з наших сіл та міст? Я ще б зрозумів ідею Трампа, коли він пропонує китайські війська як першу лінію оборони. Це може стримати Путіна, бо він навряд чи наважиться їх атакувати. Тому Трамп, як не дивно, в цьому має певну рацію», – зазначає обранець.

Нагадаємо, європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між українськими та російськими позиціями. План передбачає розміщення миротворчих сил для контролю режиму припинення вогню. Зазначається, що ініціатива викликає суперечливі оцінки, оскільки вона може вимагати територіальних поступок від Києва. США не беруть активної участі в цих дискусіях. 

Як повідомляв «Главком», народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Мережко висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це йдеться в листі «слуги» до Норвезького Нобелівського комітету. У своєму листі Мережко наголосив, що він переконаний у тому, що «Трамп зробив значний внесок у мир у всьому світі, і що він може зробити більше в майбутньому». 

Раніше в інтервʼю «Главкому» Мережко розповів, що нейтралітет Індії та Китаю насправді є серйозною проблемою. 

Теги: росія депутат Китай військові Олександр Мережко

