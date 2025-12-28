Головна Країна Політика
search button user button menu button

Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним
Деталей розмови з Путіним Трамп не повідомив
фото: The White House

Президент США назвав телефонні перемовини з російським диктатором «продуктивними»

За кілька годин до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним. Як інформує «Главком», про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Я щойно провів хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з Путіним перед моєю сьогоднішньою зустріччю з Зеленським», – написав Трамп.

Деталей розмови з Путіним Трамп не повідомив, однак зазначив, що зустріч із Зеленським відбудеться в головній їдальні його резиденції Мар-а-Лаго. На неї запрошують журналістів.

Напередодні стало відомо, що переговори перенесли на дві години раніше від початкового плану. Хоча офіційної причини зміни часу не називають, такі коригування графіка є звичною практикою під час візитів високого рівня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський уже прибув до США. Очікується, що зустріч лідерів відбудеться у резиденції Трампа. Головними темами обговорення стануть подальша військова підтримка України, посилення дипломатичних позицій Києва та бачення шляхів до встановлення справедливого миру.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС. 

Зеленський наголосив, що Україна має чіткі позиції, які не підлягають обговоренню. Головною «червоною лінією» залишається юридичне визнання окупованих територій російськими.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв’ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни.

За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».

До слова, майже за рік ситуація на дипломатичній арені суттєво трансформувалася: якщо раніше Дональд Трамп заявляв про відсутність «козирів» у Києва, то зараз сторони готуються обговорювати не капітуляцію, а конструктивний план із 20 пунктів. Як пише кореспондент The Telegraph Джо Барнс, Україна має реальні шанси вибороти вигідні умови миру під час зустрічі лідерів у Флориді 28 грудня.

Читайте також:

Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент переговори путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підкреслив, що російська сторона переконана у збереженні свого контролю над Запорізькою атомною електростанцією
Не знайшли компроміс. Зеленський назвав пункт мирної угоди, який обговорювався 15 годин
24 грудня, 10:10
Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував суперечливі заяви щодо загроз з боку Росії
Президент Фінляндії пояснив, чому країна не боїться Росії
22 грудня, 10:47
Протягом двох днів у Флориді відбулися переговори між російським посланцем Кіріллом Дмитрієвим та американською делегацією
Путінський переговірник Дмітрієв натякнув на наступний раунд переговорів
22 грудня, 05:43
Джаред Айзекман стане 15-м керівником NASA
Мільярдер-астронавт очолив NASA: сенат затвердив кандидатуру
18 грудня, 19:05
Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа
Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією
13 грудня, 11:53
Німецький суд заборонив конфіскувати танкер «тіньового флоту» РФ: причина
Німецький суд заборонив конфіскувати танкер «тіньового флоту» РФ: причина
12 грудня, 00:27
Володимир Зеленський неодноразово казав, що вибори відкладаються не з його примхи, а на вимогу закону
«Завжди готовий». Президент відповів на вимогу Трампа провести вибори в Україні
9 грудня, 18:33
Трамп виправдав дії Гегсета у скандалі зі знищенням човна
Трамп став на бік Гегсета у скандалі з «подвійним ударом» по човну біля Венесуели
9 грудня, 08:13
Європейці вважають Трампа загрозою та побоюються російського нападу
Європейці вважають Трампа загрозою та побоюються російського нападу – результати опитування
5 грудня, 05:37

Політика

Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні
Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні
Мирні переговори: із закликом до Зеленського звернувся Меджліс
Мирні переговори: із закликом до Зеленського звернувся Меджліс
Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним
Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним
Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT
Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
Зеленський прибув до Маямі на зустріч із Трампом
Зеленський прибув до Маямі на зустріч із Трампом

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua