Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT
Зеленський наполягає на стабільному фінансуванні Збройних сил України та посиленні їхньої протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

Президент чітко окреслив умови, за яких Україна готова рухатися до демілітаризації

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з європейськими лідерами заявив, що Україна готова вивести війська з лінії фронту та створити демілітаризовану зону, якщо Росія зробить аналогічний крок. В обмін Київ хоче отримати надійні гарантії безпеки, які чітко визначатимуть дії союзників у разі повторного порушення Москвою мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Крім того, Зеленський наполягає на стабільному фінансуванні Збройних сил України та посиленні їхньої протиповітряної оборони, включно з можливою європейською військовою присутністю на території України.

Президент також підкреслив, що будь-які рішення щодо передачі окупованих територій Росії можуть бути ухвалені лише після проведення референдуму в безпечних умовах, який забезпечить дотримання прав місцевого населення.

Ще одним ключовим пунктом українського плану є Запорізька атомна електростанція. Зеленський пропонує передати її під міжнародний контроль, а електроенергію, що виробляється станцією, розподіляти між обома сторонами лінії фронту.

Джерела FT відзначають, що під час розмови Зеленський чітко окреслив умови, за яких Україна готова рухатися до демілітаризації та мирного врегулювання, однак він не очікує добровільної відмови Москви від своїх максималістських вимог. Головним завданням для Києва залишається отримання чітких міжнародних гарантій безпеки та підтримки союзників у разі порушень Росією будь-яких домовленостей.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що нинішній період є одним із найактивніших у дипломатичному плані цього року, а ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

«Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо. Але чи будуть рішення – залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї агресії» , – наголосив президент.

Нагадаємо, німецькі експерти дали похмурий прогноз на зустріч у Мар-а-Лаго і впевнені, що Україна скоріш є перешкодою для Трампа, яка заважає відновленню стосунків із Москвою. Аналітики попереджають, що не варто очікувати на швидкий прорив після зустрічі президентів США та України.

