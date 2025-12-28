Мирні переговори: Трамп зробив перші заяви

Трамп заявив про укладення «сильної» безпекової угоди для України, до якої «активно залучені» європейські партнери

На думку президента США, Володимир Путін «серйозно налаштований щодо миру»

Президент України Володимир Зеленський прибув до будинку президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, для проведення важливих мирних переговорів. Український лідер привітав Трампа рукостисканням, перш ніж увійти до маєтку в середземноморському стилі. Про це повідомляє «Главком».

Виступаючи разом із Володимиром Зеленським біля свого будинку Трамп заявив, що, на його думку, Володимир Путін «серйозно налаштований щодо миру».

❗️ Трамп зробив заяву про удари РФ по Україні й позицію Путіна



На запитання, чи свідчать останні обстріли України про несерйозне ставлення Путіна до переговорів, він відповів: «Ні».



«Ні, він ставиться дуже серйозно. Я думаю, Україна теж вчиняла сильні атаки, і я не розцінюю це… pic.twitter.com/IdlGucphD4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 28, 2025

«Занадто багато людей загинули, і я думаю, що обидва президенти хочуть укласти угоду. Я справді вірю, що у нас є задатки до угоди, яка буде вигідною для України, вигідною для всіх. Немає нічого важливішого», – сказав Трамп.

Він додав, що для України буде «міцна» угода про безпеку, і «європейські країни будуть дуже залучені».

«Я вважаю, що європейські країни справді чудово впоралися з цим, і вони дуже підтримують ідею цієї зустрічі та досягнення угоди. Вони всі чудові люди», – говорить президент США.

За словами американського президента, жодних крайніх термінів для укладання угоди немає.

❗️У мене немає дедлайнів. Ніхто навіть не знає, що саме буде прописано в угоді про безпеку. Але угода про безпеку буде – і це буде «сильна угода», – Трамп pic.twitter.com/AkITOZbcSI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 28, 2025

«У мене немає жодного дедлайну. Моє завдання – це закінчити, зупинити цю війну», – сказав він.

Також Дональд Трамп заявив про укладення «сильної» безпекової угоди для України, до якої «активно залучені» європейські партнери.

Трамп не став розкривати всіх деталей документа, проте високо оцінив готовність союзників до рішучих кроків.

«Я вважаю, що європейські країни були справді чудовими. Вони цілком відповідають цій зустрічі та укладенню угоди. Вони всі чудові люди», – наголосив він.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

Раніше Дональд Трамп поділився результатами телефонної розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним, назвавши її «хорошою і дуже продуктивною».

Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, запланована зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Раніше повідомлялося, що зустріч мала відбутися о 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00.