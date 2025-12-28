Головна Країна Політика
Мирні переговори: Трамп зробив перші заяви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Трамп заявив про укладення «сильної» безпекової угоди для України, до якої «активно залучені» європейські партнери
фото: Getty Images

На думку президента США, Володимир Путін «серйозно налаштований щодо миру»

Президент України Володимир Зеленський прибув до будинку президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, для проведення важливих мирних переговорів. Український лідер привітав Трампа рукостисканням, перш ніж увійти до маєтку в середземноморському стилі. Про це повідомляє «Главком».

Виступаючи разом із Володимиром Зеленським біля свого будинку Трамп заявив, що, на його думку, Володимир Путін «серйозно налаштований щодо миру».

«Занадто багато людей загинули, і я думаю, що обидва президенти хочуть укласти угоду. Я справді вірю, що у нас є задатки до угоди, яка буде вигідною для України, вигідною для всіх. Немає нічого важливішого», – сказав Трамп.

Він додав, що для України буде «міцна» угода про безпеку, і «європейські країни будуть дуже залучені».

«Я вважаю, що європейські країни справді чудово впоралися з цим, і вони дуже підтримують ідею цієї зустрічі та досягнення угоди. Вони всі чудові люди», – говорить президент США.

За словами американського президента, жодних крайніх термінів для укладання угоди немає.

«У мене немає жодного дедлайну. Моє завдання – це закінчити, зупинити цю війну», – сказав він.

Також Дональд Трамп заявив про укладення «сильної» безпекової угоди для України, до якої «активно залучені» європейські партнери.

Трамп не став розкривати всіх деталей документа, проте високо оцінив готовність союзників до рішучих кроків.

«Я вважаю, що європейські країни були справді чудовими. Вони цілком відповідають цій зустрічі та укладенню угоди. Вони всі чудові люди», – наголосив він.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. 

Раніше Дональд Трамп поділився результатами телефонної розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним, назвавши її «хорошою і дуже продуктивною».

Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, запланована зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Раніше повідомлялося, що зустріч мала відбутися о 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00.

Теги: Донбас путін Дональд Трамп Флорида Володимир Зеленський Україна президент диктатор переговори

