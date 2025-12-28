Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні
Зеленський зазначав, що обговорить з Трампом гарантії безпеки для України
фото з відкритих джерел

Переговори відбваються у місті Палм-Біч, штат Флорида

У Флориді триває зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, на якій лідери країн імовірно обговорять найбільш чутливі питання щодо мирного плану припинення війни РФ в Україні, долю Донбасу і Запорізької АЕС. Про це повідомляє «Главком».

Сам Зеленський зазначав, що обговорить з Трампом гарантії безпеки для України, післявоєнну відбудову і «різні чутливі моменти».

Раніше зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00. Переговори відбудуться у місті Палм-Біч, штат Флорида.

Після розмови Зеленський разом із Трампом зателефонують європейським лідерам. Бесіда орієнтовно запланована на 21:00, проте остаточний склад, хто з європейських глав країн у ній візьме участь, наразі невідомо.

Нагадаємо, за кілька годин до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС. 

Зеленський наголосив, що Україна має чіткі позиції, які не підлягають обговоренню. Головною «червоною лінією» залишається юридичне визнання окупованих територій російськими.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв’ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни.

За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».

До слова, майже за рік ситуація на дипломатичній арені суттєво трансформувалася: якщо раніше Дональд Трамп заявляв про відсутність «козирів» у Києва, то зараз сторони готуються обговорювати не капітуляцію, а конструктивний план із 20 пунктів. Як пише кореспондент The Telegraph Джо Барнс, Україна має реальні шанси вибороти вигідні умови миру під час зустрічі лідерів у Флориді 28 грудня.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Флорида президент переговори Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що без Росії підписання мирного плану неможливе
Президент заявив, що від зустрічі з Трампом залежить підписання угоди
26 грудня, 16:07
Зустріч української делегації з американською стороною, США, 30 листопада 2025 року
Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками
26 грудня, 06:44
Мирна угода. Не треба влаштовувати внутрішній срач
Мирна угода. Не треба влаштовувати внутрішній срач
24 грудня, 16:59
Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту мирного плану «не покращують документ»
Помічник Путіна зробив заяву щодо тристоронніх переговірів зі США та Україною
21 грудня, 12:19
Президент України поінформував молдовську лідерку про перебіг переговорів з американськими та європейськими партнерами
Зеленський розповів про зустріч із Санду
16 грудня, 12:49
На тлі російських заяв про «захоплення» Куп’янська Володимир Зеленський особисто відвідав місто і спростував пропагандистські фейки
Путін бреше? Візит Зеленського до Куп'янська «порвав» російських пропагандистів
12 грудня, 19:28
Трамп наголошує, що в Україні давно не проводилися вибори
Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну
10 грудня, 23:21
Зеленський про зустріч з Трампом: Україна готова до будь-якої дати
Зеленський про зустріч з Трампом: Україна готова до будь-якої дати
9 грудня, 22:13
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом військовослужбовцям
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом військовослужбовцям
6 грудня, 14:00

Політика

Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні
Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні
Мирні переговори: із закликом до Зеленського звернувся Меджліс
Мирні переговори: із закликом до Зеленського звернувся Меджліс
Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним
Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним
Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT
Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
Зеленський прибув до Маямі на зустріч із Трампом
Зеленський прибув до Маямі на зустріч із Трампом

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua