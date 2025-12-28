Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні

Зеленський зазначав, що обговорить з Трампом гарантії безпеки для України

Переговори відбваються у місті Палм-Біч, штат Флорида

У Флориді триває зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, на якій лідери країн імовірно обговорять найбільш чутливі питання щодо мирного плану припинення війни РФ в Україні, долю Донбасу і Запорізької АЕС. Про це повідомляє «Главком».

Сам Зеленський зазначав, що обговорить з Трампом гарантії безпеки для України, післявоєнну відбудову і «різні чутливі моменти».

Раніше зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00. Переговори відбудуться у місті Палм-Біч, штат Флорида.

Після розмови Зеленський разом із Трампом зателефонують європейським лідерам. Бесіда орієнтовно запланована на 21:00, проте остаточний склад, хто з європейських глав країн у ній візьме участь, наразі невідомо.

Нагадаємо, за кілька годин до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС.

Зеленський наголосив, що Україна має чіткі позиції, які не підлягають обговоренню. Головною «червоною лінією» залишається юридичне визнання окупованих територій російськими.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв’ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни.

За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».

До слова, майже за рік ситуація на дипломатичній арені суттєво трансформувалася: якщо раніше Дональд Трамп заявляв про відсутність «козирів» у Києва, то зараз сторони готуються обговорювати не капітуляцію, а конструктивний план із 20 пунктів. Як пише кореспондент The Telegraph Джо Барнс, Україна має реальні шанси вибороти вигідні умови миру під час зустрічі лідерів у Флориді 28 грудня.