Politico: Європа обговорює створення 40 км буферної зони на території України

Контроль за потенційною буферною зоною можуть здійснювати до 60 тис. миротворців

Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між українськими та російськими позиціями. План передбачає розміщення миротворчих сил для контролю режиму припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що ініціатива викликає суперечливі оцінки, оскільки вона може вимагати територіальних поступок від Києва. США не беруть активної участі в цих дискусіях. «Вони хапаються за соломинку. Росіяни не бояться європейців. І якщо думають, що кілька спостерігачів зможуть зупинити вторгнення, то вони помиляються», – каже колишній чиновник Пентагону Джим Таунсенд

Деякі європейські чиновники порівнюють можливу зону не з корейською демаркаційною лінією, а з поділом Німеччини під час Холодної війни.

Кількість військових для патрулювання оцінюється від 4 до 60 тис. осіб. Потенційними учасниками медіа називають Велику Британію та Францію, які вже лобіюють підтримку союзників. Водночас Польща та Німеччина відмовляються від розміщення своїх сил, а Естонія готова надати обмежений контингент.

Експерти попереджають: буферна зона може підвищити ризик повторного вторгнення в українські міста. Вашингтон, за даними європейських дипломатів, займе мінімальну роль у гарантіях безпеки України. США можуть забезпечити супутникову розвідку та повітряну підтримку, оскільки лише вони мають достатні ресурси для моніторингу дотримання мирних домовленостей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, а також лідери Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії провели координаційну онлайн-зустріч. Зокрема, вони говорили про гарантії безпеки для України, а також необхідність посилення тиску на Росію.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів щодо можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

До слова, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що в позиції Росії щодо війни в Україні відбулися значні зрушення. За його словами, під час третього раунду переговорів у Стамбулі сторони вперше представили конкретні пропозиції. Пізніше ці пропозиції обговорювалися на зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.