Мирні переговори: із закликом до Зеленського звернувся Меджліс

Меджліс закликав президента включити свого представника до делегації на переговори щодо Криму

Меджліс кримськотатарського народу закликав Володимира Зеленського під час міжнародних переговорів з питань, пов’язаних із Кримом, включати до складу української делегації уповноваженого представника Меджлісу кримськотатарського народу. Як інформує «Главком», про це йдеться у заяві Меджлісу.

«Меджліс кримськотатарського народу закликає Президента України Володимира Зеленського під час міжнародних переговорів з питань, пов’язаних із Кримом, включати до складу української делегації уповноваженого представника Меджлісу кримськотатарського народу – для забезпечення ефективної участі корінного кримськотатарського народу у процесах ухвалення рішень, що стосуються його прав, інтересів та майбутнього, із неухильним дотриманням принципу вільної, попередньої та усвідомленої згоди, зазначеного у Декларації ООН про права корінних народів», – ідеться у заяві.

У Меджлісі кримськотатарського народу наголошують, що через особливі обставини, пов’язані з позицією США, у проєкті «мирного плану» відсутні положення, які мали б беззаперечно сприяти досягненню справедливого та сталого миру.

«Особливу тривогу в Меджлісі кримськотатарського народу викликає те, що в тексті проєкту документа не зафіксовано завдання відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. У документі взагалі не згадується територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя – невід’ємної частини України, що перебуває під тимчасовою окупацією російської федерації. Вважаємо, що в проєкті документа має бути чітко й недвозначно зафіксовано, що суверенітет України поширюється на всю її територію в межах міжнародно визнаних кордонів», – ідеться у заяві Меджлісу.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що нинішній період є одним із найактивніших у дипломатичному плані цього року, а ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

«Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо. Але чи будуть рішення – залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї агресії» , – наголосив президент.

