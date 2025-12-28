Головна Країна Політика
Мирні переговори: із закликом до Зеленського звернувся Меджліс

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Мирні переговори: із закликом до Зеленського звернувся Меджліс
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
Меджліс закликав президента включити свого представника до делегації на переговори щодо Криму

Меджліс кримськотатарського народу закликав Володимира Зеленського під час міжнародних переговорів з питань, пов’язаних із Кримом, включати до складу української делегації уповноваженого представника Меджлісу кримськотатарського народу. Як інформує «Главком», про це йдеться у заяві Меджлісу.

«Меджліс кримськотатарського народу закликає Президента України Володимира Зеленського під час міжнародних переговорів з питань, пов’язаних із Кримом, включати до складу української делегації уповноваженого представника Меджлісу кримськотатарського народу – для забезпечення ефективної участі корінного кримськотатарського народу у процесах ухвалення рішень, що стосуються його прав, інтересів та майбутнього, із неухильним дотриманням принципу вільної, попередньої та усвідомленої згоди, зазначеного у Декларації ООН про права корінних народів», – ідеться у заяві.

У Меджлісі кримськотатарського народу наголошують, що через особливі обставини, пов’язані з позицією США, у проєкті «мирного плану» відсутні положення, які мали б беззаперечно сприяти досягненню справедливого та сталого миру.

«Особливу тривогу в Меджлісі кримськотатарського народу викликає те, що в тексті проєкту документа не зафіксовано завдання відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. У документі взагалі не згадується територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя – невід’ємної частини України, що перебуває під тимчасовою окупацією російської федерації. Вважаємо, що в проєкті документа має бути чітко й недвозначно зафіксовано, що суверенітет України поширюється на всю її територію в межах міжнародно визнаних кордонів», – ідеться у заяві Меджлісу.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що нинішній період є одним із найактивніших у дипломатичному плані цього року, а ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

«Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо. Але чи будуть рішення – залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї агресії» , – наголосив президент.

Нагадаємо, німецькі експерти дали похмурий прогноз на зустріч у Мар-а-Лаго і впевнені, що Україна скоріш є перешкодою для Трампа, яка заважає відновленню стосунків із Москвою. Аналітики попереджають, що не варто очікувати на швидкий прорив після зустрічі президентів США та України.

Теги: Крим Меджліс суверенітет переговори

