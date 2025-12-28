Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову

Попередньо розмова запланована о 21:00 за Києвом

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка запланована на 20:00 за київським часом, обидва лідери проведуть ще одну спільну розмову. Вони говоритимуть із європейськими лідерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Попередньо розмова запланована о 21:00 за Києвом. Остаточний перелік учасників переговорів наразі уточнюється.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що нинішній період є одним із найактивніших у дипломатичному плані цього року, а ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

«Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо. Але чи будуть рішення – залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї агресії» , – наголосив президент.

Нагадаємо, німецькі експерти дали похмурий прогноз на зустріч у Мар-а-Лаго і впевнені, що Україна скоріш є перешкодою для Трампа, яка заважає відновленню стосунків із Москвою. Аналітики попереджають, що не варто очікувати на швидкий прорив після зустрічі президентів США та України.