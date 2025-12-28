Головна Країна Політика
search button user button menu button

Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
Трамп та Зеленський поговорять із європейськими лідерами
фото з відкритих джерел

Попередньо розмова запланована о 21:00 за Києвом

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка запланована на 20:00 за київським часом, обидва лідери проведуть ще одну спільну розмову. Вони говоритимуть із європейськими лідерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Попередньо розмова запланована о 21:00 за Києвом. Остаточний перелік учасників переговорів наразі уточнюється.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що нинішній період є одним із найактивніших у дипломатичному плані цього року, а ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

«Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо. Але чи будуть рішення – залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї агресії» , – наголосив президент.

Нагадаємо, німецькі експерти дали похмурий прогноз на зустріч у Мар-а-Лаго і впевнені, що Україна скоріш є перешкодою для Трампа, яка заважає відновленню стосунків із Москвою. Аналітики попереджають, що не варто очікувати на швидкий прорив після зустрічі президентів США та України.

 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент росіяни Дональд Трамп США перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ющенко розповів історію про жертовність матері, яка благословила свого сина на війну
Чому розплакався Ющенко? Третій президент розповів зворушливу історію
26 грудня, 13:41
Президент Зеленський наголосив, що контроль України над ЗАЕС виключає присутність російських військ у Енергодарі
Що робити з ЗАЕС? Зеленський вперше оприлюднив пропозицію України росіянам та американцям
24 грудня, 10:24
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
22 грудня, 01:39
Президент Бразилії: Втручання США у Венесуелу призведе до гуманітарної катастрофи
Президент Бразилії: Втручання США у Венесуелу призведе до гуманітарної катастрофи
21 грудня, 07:42
Україна не може виробляти самостійно чи спільно з європейцями ракети до іноземних систем ППО, бо не має відповідної ліцензії
Європа притримала постачання Україні ракет ППО: Зеленський назвав причину
20 грудня, 19:59
Рубіо: США не бачать загрози прямого конфлікту з РФ через ситуацію у Венесуелі
Рубіо: США не бачать загрози прямого конфлікту з РФ через ситуацію у Венесуелі
19 грудня, 23:15
Пожежі в Лос-Анджелесі призвели до сплеску тяжких захворювань
Лікарі зафіксували сплеск серйозних захворювань після пожеж у Лос-Анджелесі
17 грудня, 18:30
Американські війська не будуть направлені в Україну
США та Європа погодили проєкт безпекових гарантій для України – NYT
17 грудня, 03:49
Володимир Зеленський провів переговори з Нікосом Христодулідісом
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
4 грудня, 16:45

Політика

Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT
Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
Зеленський прибув до Маямі на зустріч із Трампом
Зеленський прибув до Маямі на зустріч із Трампом
Зеленський окреслив дипломатичний план перед Новим роком
Зеленський окреслив дипломатичний план перед Новим роком
Опальний нардеп Дубінський з-за грат запустив процедуру звільнення ключових силовиків
Опальний нардеп Дубінський з-за грат запустив процедуру звільнення ключових силовиків
Канада надала Україні $2,5 млрд: куди підуть кошти
Канада надала Україні $2,5 млрд: куди підуть кошти

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua