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«Підписав тільки Железняк». Безугла розказала, як розлякала депутатів своїм листом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Підписав тільки Железняк». Безугла розказала, як розлякала депутатів своїм листом
Безугла підтримує повернення Федорова на посаду міністра оборони
фото: Мар'яна Безугла﻿/Facebook

Безугла: Лист відкритий для підпису всім 390 народним обранцям

Народна депутатка Мар'яна Безугла звернулася з листом до президента України Володимира Зеленського із закликом повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Звернення підтримав лише нардеп Ярослав Железняк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Безуглої у Facebook.

«За добу мій лист до Зеленського з проханням повернути Федорова підписали Безугла і Железняк. Ярославе, дякую! Демонстративно відхилили лист двоє нардепів: Каптєлов (відкрито виступав проти Федорова) і Кальченко (голова комітету ВРУ, який відповідає за регламент та етику)», – написала нардепка.

«Підписав тільки Железняк». Безугла розказала, як розлякала депутатів своїм листом фото 1

Безугла додала: «Інші просто «морозяться». Лист відкритий для підпису всім 390 народним обранцям. Інших таких листів немає».

Зауважимо, що Мар’яна Безугла написала лист до Володимира Зеленського із подякою щодо звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та проханням повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

«Підписав тільки Железняк». Безугла розказала, як розлякала депутатів своїм листом фото 2

У листі наголошується на досвіді Федорова у сфері цифровізації, впровадження технологічних рішень та побудови взаємодії з міжнародними партнерами.

Варто зазначити, що 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, що автоматично припинило повноваження всіх міністрів, зокрема й міністра оборони Михайла Федорова. Наступного дня президент Володимир Зеленський повідомив, що не вноситиме його кандидатуру на повторне призначення та запропонував залишитися в команді в іншій ролі. Сам Федоров розповів, що відмовився від посади радника президента.

Після цього в Києві та низці інших міст розпочалися акції на підтримку Федорова. Протестувальники вимагали повернути його на посаду міністра оборони, а також виступали за кадрові зміни у військовому керівництві. Мітинги стартували 16 липня і тривають досі.

Наразі Україна не має призначеного Верховною Радою міністра оборони. 16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгену Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів набрало чинності 20 липня.

До слова, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News пояснив рішення про звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. За його словами, кадрові зміни були продиктовані необхідністю швидше реагувати на виклики війни, зокрема підготуватися до складної зими, посилити мобілізацію та налагодити взаємодію між Міністерством оборони й військовим керівництвом.

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Теги: Михайло Федоров Ярослав Железняк Мар’яна Безугла

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