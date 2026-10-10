Трамп відкрив шлях російському дизелю, дрони атакували нафтотермінал у Ростові: головне за ніч 10 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 10 жовтня 2026 року

Ніч на 10 жовтня принесла кілька резонансних новин: Трамп розблокував шлях російському дизелю на світові ринки, а дрони вразили нафтотермінал у Ростові. Крім того, Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі – під завалами можуть бути люди. Під ворожими атаками цієї ночі були й інші міста України - вибухи було чутно, зокрема, в Луцьку, Миколаєві, Івано-Франківську та Дубно. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 жовтня.

Трамп розблокував шлях російському дизелю на світові ринки

Президент США відкрив шлях російському дизельному паливу на світові ринки – рішення викликало занепокоєння в Україні та Європі, адже фактично послаблює санкційний тиск на Москву і поповнює бюджет країни-агресора. Зеленський жорстко відреагував на домовленості Трампа з Путіним: «Це не по-партнерськи».

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Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди

Ворог завдав удару по житловому будинку у Запоріжжі – під завалами можуть перебувати люди. Рятувальники працюють на місці, деталі уточнюються.

Дрони вразили нафтотермінал у Ростові

Безпілотники атакували нафтотермінал у Ростові-на-Дону – чергова атака на паливну інфраструктуру Росії.

Переговори в Майамі: США та Україна обговорили енергетику й гарантії безпеки

У Майамі відбулися українсько-американські переговори – сторони обговорили захист енергетичної інфраструктури та гарантії безпеки для України.

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Бундестаг визнав історичну відповідальність Німеччини перед Україною

Німецький парламент ухвалив резолюцію, якою визнає особливу історичну відповідальність Німеччини перед Україною.

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