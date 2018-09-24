Турчинов: Росія не буде домінувати в Чорному та Азовському морях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секретар РНБО Олександр Турчинов

Секретар РНБО запевнив, що Російська Федерація не буде домінувати в Чорному та Азовському морі

Україна має вжити всіх заходів щодо недопущення домінування Росії у Азовському та Чорному морях.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Фактично ми бачимо намагання Росії провести морську блокаду портів в Азовську морі. Тому наша позиція - не допустити цього: не буде Російська Федерація домінувати в Чорному та Азовському морі. Безумовно, для цього ми повинні значно посилити наш потенціал в цьому регіоні - над цим працює Рада національної безпеки, яка поставила чіткі завдання перед кожною силовою структурою. Над цим працюють, у першу чергу, наші Збройні сили, військово-морський флот», - сказав Турчинов.

На його переконання, Азовське та Чорне моря залишаються українськими, а відтак «не буде Росія диктувати нам умови і щодо судноплавства, і щодо нашої роботи в цьому регіоні».

Напередодні стало відомо, як росіяни заважали проходу кораблів ВМС України в Азовське море.

До слова, в мережі з'явилося відео проходження кораблів Військово-морських сил України під Кримським мостом.

У неділю президент Петро Порошенко привітав кораблі Військово-морських сил України з виходом до Азовського моря.

Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянську, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

З порту Бердянську для зустрічі , пошуково-рятувального судна A500 «Донбас» та морського буксиру A830 «Корець» в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» та P178 «Лубни». Вони були доставлені до Бердянську на початку вересня та вже спущені на воду.

Як повідомляв «Главком», раніше Павло Клімкін заявляв про те, що ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН.

Статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС.

У Європейському парламенті занепокоєні ситуацією, що склалася в Азовському морі через дії Росії, й пильно стежитимуть за нею.

Джерело: Укрінформ