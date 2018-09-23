З'явилося відео проходження українських військових кораблів під Кримським мостом



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Фото: «Керч.Інфо» Кораблі ВМС України біля Кримського мосту

Українські судна супроводжували катери російських прикордонників

В інтернеті з'явилося відео проходження кораблів Військово-морських сил України під Кримським мостом.

Відео опублікувало кримське видання «Керч.Інфо».

За даними журналістів, корабель управління «Донбас» і морський буксир «Корець» увійшла в канал в 13:50 і пройшла під мостом в 15:15.

При цьому українські судна супроводжували катери російських прикордонників.

У неділю президент Петро Порошенко привітав кораблі Військово-морських сил України з виходом до Азовського моря.

Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянську, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

З порту Бердянську для зустрічі , пошуково-рятувального судна A500 «Донбас» та морського буксиру A830 «Корець» в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» та P178 «Лубни». Вони були доставлені до Бердянську на початку вересня та вже спущені на воду.

Як повідомляв «Главком», раніше Павло Клімкін заявляв про те, що ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН.

Статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС.

У Європейському парламенті занепокоєні ситуацією, що склалася в Азовському морі через дії Росії, й пильно стежитимуть за нею