Стало відомо, як росіяни заважали проходу кораблів ВМС України в Азовське море



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Фото: ВМС України

У Керченській протоці для безпосереднього супроводження було задіяно понад 10 кораблів і катерів ФСБ та Чорноморського флоту РФ

Перехід кораблів ВМС України «Донбас» та «Корець» в Азовське море через Керченську протоку відбувався у складній обстановці, а сили країни-агресора РФ допустили низку небезпечних інцидентів.

Про це ввечері 23 вересня повідомили у прес-центрі командування Військово-Морських Сил Збройних сил України.

«На Чорному морі кораблі українських ВМС безпосередньо супроводжувались розвідувальним кораблем чорноморського флоту «Приазов’я» та прикордонними сторожовими кораблями РФ «Аметіст» та «Дон». У Керченській протоці для безпосереднього супроводження було задіяно понад 10 кораблів і катерів ФСБ та Чорноморського флоту РФ», - заявили у ВМС.

При цьому літаки Росії «неодноразово здійснювали обліт українських кораблів, у тому числі на гранично низьких висотах».

Також сили РФ допустили ряд небезпечних інцидентів.

«20 вересня близько 17:00 розвідувальний корабель РФ «Приазов’я» здійснив надмірне зближення з українськими суднами на дистанцію 2-х кабельтов, чим грубо порушив вимоги міжнародних правил та створив вкрай небезпечну ситуацію», - йдеться у повідомленні.

За даними командування ВМС, від Керченської протоки охорону кораблів «Донбас» та «Корець» забезпечують малі броньовані катери «Лубни» та «Кременчук».

«Відповідні сили та засоби ЗСУ, у т.ч. авіація, також перебувають у готовності до реагування на можливі загрози», - резюмувавли у ВМС.

Нагадаємо, винищувач РФ небезпечно зблизився з українським Ан-26 над Чорним морем.

До слова, в мережі з'явилося відео проходження кораблів Військово-морських сил України під Кримським мостом.

У неділю президент Петро Порошенко привітав кораблі Військово-морських сил України з виходом до Азовського моря.

Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянську, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

З порту Бердянську для зустрічі , пошуково-рятувального судна A500 «Донбас» та морського буксиру A830 «Корець» в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» та P178 «Лубни». Вони були доставлені до Бердянську на початку вересня та вже спущені на воду.

Як повідомляв «Главком», раніше Павло Клімкін заявляв про те, що ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН.

Статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС.

У Європейському парламенті занепокоєні ситуацією, що склалася в Азовському морі через дії Росії, й пильно стежитимуть за нею.