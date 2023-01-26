На Київщині прогриміли вибухи

Попередньо, працюють сили протиповітряної оборони

У Київській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Гучні звуки чули жителі лівого та правого берега столииці, а також Вишгородського та Фастівського районів і Вишневого.

Попередньо, працюють сили протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.