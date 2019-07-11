Тягнуть-тягнуть, але не протягнуть? Що зараз відбувається у Раді з Виборчим кодексом



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Спікер обіцяє, що сьогодні все рівно приймуть Виборчий кодекс, а депутати тільки відтягують це

Андрій Парубій вже півгодини намагається змусити депутатів розблокувати прийняття Виборчого кодексу. Для цього треба повернутись до голосування за поправки, які підтримала робоча група. Але максимум, який отримали за це – 223 голоси. Чергове «вирішальне» голосування об 11:48 дало лише 211 голосів.

«Це чітко видно, як деякі фракції віднімають по кілька голосів, коли бачать, що ми підходимо до вирішальної цифри. Хтось думає когось обдурити – не вийде», - пояснював тупикову ситуацію спікер.

Після голосування, яке було перед цим, було 218 голосів, Парубій озвучив наступні цифри по фракціям: БПП – 63, було 68, «Народний фронт» - 39, було 43… «Батьківщина» - 13, було більше, «Відродження» - 1, було 3.

При цьому позафракційні дають близько 40 голосів.

Результати чергового «вирішального» голосування

Спікер Ради весь час закликає депутатів по імені голосувати. Інколи звертається до фракцій та груп.

«Відродження», «Воля народу», хлопці, підтримайте. Без образ. Голосуємо, підтримуємо. Марія, Сергій», - прохав Парубій.

«Ну ви ходите під час голосування. Я прошу не ходити по залу, під час голосування. Оленка, підтримайте», - намагався достукатись до совісті депутатів спікер.

При цьому він обіцяв, що все одно сьогодні проголосуємо Кодекс.

«Ви не розумієте, які ризики будуть від неголосування. Ні, ми будемо голосувати. Ми будемо приймати рішення. Це підлість і лукавство», - заявляв Парубій.

Нагадаємо, сьогодні останній день, коли Рада восьмого скликання може прийняти Виборчий кодекс, який скасовує мажоритарку та вводить відкриті списки.

даний законопроєкт був поданий Андрієм Парубієм, Олександром Черненко та Леонідом Ємцем в жовтні 2015 року. Прийнятий в першому читанні в листопаді 2017 року. А з 6 червня 2019 року почали розглядати поправки до нього. Усього в документ було подано 4568 поправок. До сьогоднішнього дня жодна з правок не була прийнята