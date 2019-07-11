В Раді не вистачає голосів, щоб приступити до голосування за Виборчий кодекс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Парубій вже не може знайти слів, щоб переконати депутатів

Спікер Андрій Парубій мінімум п’ять разів ставив на голосування повернення до розгляду правок до Виборчого кодексу. За це було тільки 213-223 голосів.

Парубій весь час закликав депутатів змобілізуватись.

«Ми маємо сьогодні прийняти Виборчий кодекс», - повторював увесь час спікер.

Спікер навіть погрожував опублікувати в «Голосі України» прізвища тих, хто не голосував.

«Це підлість. Це буде ганьба для всіх нас», - сказав Парубій після чергового провального голосування.

Нагадаємо, даний законопроєкт був поданий Андрієм Парубієм, Олександром Черненко та Леонідом Ємцем в жовтні 2015 року. Прийнятий в першому читанні в листопаді 2017 року. А з 6 червня 2019 року почали розглядати поправки до нього. Усього в документ було подано 4568 поправок. До сьогоднішнього дня жодна з правок не була прийнята.