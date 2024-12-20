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У Чехії може відкритися представництво Міністерства єдності – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Чехії може відкритися представництво Міністерства єдності – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з Президентом Чехії Петром Павелом
фото: Офіс президента

Зеленський обговорив з президентом Чехії оборонні потреби України

Володимир Зеленський обговорив із чеським президентом Петром Павелом можливість відкриття в Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності. Про це повідомляє Офіс президента.

Також Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на різних напрямках фронту. Президенти детально обговорили можливості союзників щодо підготовки українських бригад за прикладом Франції та США.

Зеленський наголосив на тому, що бригади мають тренуватися на тому озброєнні й техніці, з якими потім повернуться до України. 

Лідери також обговорили реалізацію чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів цьогоріч і домовилися працювати разом із партнерами, щоб забезпечити безперебійне фінансування у 2025 році.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об’єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді. Основне завдання нового відомства – підтримка українських громад за кордоном та захист національних інтересів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Брюсселя 19 грудня зустрівся з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та обговорив із ним актуальні оборонні потреби України

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Теги: Чехія Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента

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