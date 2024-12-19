Президент України та прем'єр-міністр Чехії обговорили актуальні оборонні потреби України

У Брюсселі президент Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою, щоб обговорити продовження підтримки України

Президент відзначив внесок Чехії в посилення оборонних спроможностей України та рішення продовжити ініціативу з постачання артилерійських снарядів у 2025 році

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Брюсселя зустрівся з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та обговорив із ним актуальні оборонні потреби України. Про це очільник держави повідомив у соцмережі Х у четвер, 19 грудня.

«Продовження підтримки України – основна тема нашої зустрічі з премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою у Брюсселі. Дякую за всебічну підтримку українців у боротьбі проти російської агресії. Україна розраховує, що наступний рік стане максимально результативним для українсько-чеських відносин», – написав Зеленський.

За словами президента, співрозмовники обговорили актуальні оборонні потреби України.

«Пріоритет – посилення ППО, щоб захистити стратегічні енергетичні обʼєкти. Зміцнення України й посилення наших воїнів на фронті наближає закінчення війни та справедливий мир для всієї Європи», – зазначив Зеленський.

Як повідомила пресслужба президента Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили євроінтеграційний шлях України, її відновлення та посилення санкційного тиску на РФ.

Окремо президент відзначив внесок Чехії в посилення оборонних спроможностей України та рішення продовжити ініціативу з постачання артилерійських снарядів у 2025 році.

Нагадаємо, що 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Тут він маэ провести низку переговорів та взяти участь у засіданні Європейської ради.

У Брюсселі президент Володимир Зеленський вже зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Зеленський висловив Макрону співчуття у зв’язку з трагедією на французькому острові Майотта, яку спричинив циклон «Шидо». А також глава української держави подякував Макрону за його особисті зусилля для консолідації міжнародної підтримки довкола України.

Також Зеленький провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсуллю фон дер Ляєн. Зеленський заявив, що основними темами розмови стали переговорний процес щодо вступу України до ЄС та використання заморожених російських активів.

Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради у Брюсселі і дав пресконференцію.